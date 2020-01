Les infos du jour en France

Au Paris-Saint-Germain, ça bouge de plus en plus. Bien sûr, le cas Cavani fait parler, notamment depuis que la famille du joueur a publiquement demandé à son club de le laisser partir. Plusieurs clubs anglais font partie de la liste des courtisans comme Manchester United, Tottenham et Chelsea. Mais le favori reste l’Atlético de Madrid. Après avoir vu une première proposition refusée, les Colchoneros auraient offert 15M€ + 3M€ de bonus aux Parisiens, pour lâcher « El Matador ». À quelques jours de la fin du mercato, voilà qui devrait faire réfléchir Leonardo et les dirigeants du PSG.

Pour le remplacer, plusieurs pistes sont évoquées. D’abord, Kevin Gameiro qui a été placé sur le marché par son club, le Valencia CF. L’attaquant français pourrait ainsi faire son retour dans la capitale. Et puis, selon nos informations, plusieurs autres joueurs ont été sondés par le PSG. Et deux d’entre eux figurent en haut de la liste. D’abord, Islam Slimani, qui est annoncé sur le départ de Monaco. Paris a noué un premier contact avec les représentants du joueur, qui est aussi courtisé par Tottenham et Aston Villa. Et puis, autre joueur en difficulté dans son club qui plaît à Leonardo, Luka Jovic. Selon nos informations, le directeur sportif parisien a approché l’agent de l’attaquant serbe du Real Madrid pour un possible prêt jusqu’à la fin de la saison.

Toujours dans le sens des arrivées, Ivan Rakitic serait sur les tablettes du board parisien, lui qui est également suivi de près par la Juventus. Reste maintenant à connaître la position de son coach Quique Setién, qui avait titularisé le Croate pour sa grande première avec le Barça.

Côté départ, pas de nouvelles concernant la prolongation de Thomas Meunier. Libre de tout contrat en juin prochain, il pourrait donc partir pour 0€. D’ailleurs, un tel profil attire, et plusieurs grands clubs européens seraient intéressés. La Juventus, l’Inter, Manchester United ou encore le Bayern Munich sont dans la course.

Pour Layvin Kurzawa, Arsenal est prévenu. Les Gunners, qui semblent prêts à le faire venir cet hiver, devront sortir le carnet de chèques. Le Paris Saint-Germain demanderait entre 5 et 10M€ en échange du latéral gauche.

Enfin, Julian Draxler, qui a un temps été annoncé en partance, ne compterait pas plier bagage. L’international allemand, dont le contrat se termine à l’été 2021, songerait plutôt à une prolongation.

Les infos du jour à l’étranger

À l’étranger, on l’attendait à Barcelone ou à Milan, mais ce serait finalement en Bundesliga que Dani Olmo pourrait poursuivre sa route. En effet, le milieu offensif espagnol aurait fait savoir à ses coéquipiers du Dinamo Zagreb qu’il allait les quitter, et qu’il était attendu au RB Leipzig. On parle ici d’un transfert d’environ 35M€.

En Angleterre, Dani Ceballos voudrait partir d’Arsenal. En manque de temps de jeu depuis un pépin physique au mois de novembre, il aurait demandé au Real Madrid de casser son prêt. L’Espagnol souhaiterait ainsi revenir à la Casa Blanca dès cet hiver.

Les officiels du jour

L’Inter recrute Victor Moses (29 ans), sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat en provenance de Chelsea. Antalyaspor a annoncé la signature de Lukas Podolski (34 ans). L’attaquant allemand était libre après la fin de son bail au Japon, au Vissel Kobe. Le Havre a officialisé le départ de l’attaquant Tino Kadewere vers l’Olympique Lyonnais, ce mercredi soir. Toutefois, le meilleur buteur de Ligue 2 restera au HAC sous forme de prêt jusqu’à la fin de saison. Benjamin Moukandjo, 31 ans, a résilié son contrat avec le RC Lens, puis s’est engagé librement jusqu’à la fin de la saison avec Valenciennes, 8e de Ligue 2. Dans le même temps, VA enchaîne et annonce l’arrivée du latéral gauche Aly Abeid, joueur mauritanien âgé de 22 ans, précédemment à Levante. Lorient et Malcom Edjouma résilient à l’amiable. L’attaquant en difficulté à la Fiorentina, Pedro, s’est engagé avec Flamengo. Le Genoa a officialisé l’arrivée de Sebastian Eriksson, qui évoluait à l’IFK Göteborg. L’ailier droit de 27 ans Adrián Embarba quitte le Rayo Vallecano et rejoint l’Espanyol. Six mois après son arrivée, Louie Barry quitte déjà le FC Barcelone. Le jeune talent anglais rejoint Aston Villa. Andraz Sporar (25 ans) s’engage avec le Sporting CP. Le buteur slovène a paraphé un contrat de 5 ans et demi.