Les infos du jour en France

À Paris, il n’y a pas forcément de transferts à prévoir a notamment indiqué Leonardo, sauf s’il y a des opportunités à saisir. Par exemple, le milieu de terrain allemand Emre Can qui est en difficulté à la Juventus. Le joueur veut venir au PSG, et en a même discuté avec son coéquipier à la Juve, Blaise Matuidi. Quant au dossier Allan, il revient une nouvelle fois lors d’un mercato pour les parisiens. En effet cette fois-ci, son prix a baissé depuis les derniers mercatos et rien ne va plus au Napoli depuis le départ précipité de Carlo Ancelotti.

Pendant l’hiver, et même surement après, les dirigeants parisiens vont devoir gérer les deux dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Une prolongation de contrat serait au goût du jour pour les deux stars du PSG qui sont sous contrat dans la capitale française jusqu’en juin 2022 et ne sont pas fermés pour prolonger l’aventure parisienne.

Selon nos informations, le PSG a bel et bien entamé des discussions avec le Brésilien, qui souhaitait pourtant partir lors du dernier mercato. Plusieurs réunions se sont tenues ces derniers jours entre les différentes parties, en présence de Pini Zahavi et du père du joueur. En revanche, aucune décision ne veut être prise par les deux compères, Neymar et Mbappé, avant de connaitre les futurs projets du club. L’épopée en Ligue des Champions cette saison sera également déterminante.

Quant à Thiago Silva, il n’y a pas discussions en cours pour une éventuelle prolongation. En revanche, nous pouvons vous assurer que le défenseur brésilien souhaite rester au club et même avoir un rôle au sein du staff quand il sera venu le temps de prendre sa retraite.

Au rayon des jeunes pousses, Tanguy Kouassi (17 ans) pourrait bien quitter le club plus vite que prévu. Le RB Leipzig voudrait s’offrir le jeune milieu de terrain. Autre titi parisien, Adil Aouchiche. Le milieu offensif français attend un signe du PSG pour signer un contrat professionnel. Les discussions sont toujours en cours et pourrait se prolonger durant ce mercato.

En ce qui concerne les joueurs en difficulté, Layvin Kurzawa dispose d’un bon de sortie car son contrat se termine dans 6 mois. Même chose pour Eric Maxim Choupo Moting. En revanche, le club dispose d’une option pour le prolonger d’une saison. Un départ est donc envisageable mais pas obligatoire. Leandro Paredes, s’il a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines, ne voit toujours pas son avenir à Paris. Encore faut-il trouver un club qui veut bien mettre le prix. Enfin Edinson Cavani, en fin de contrat dans 6 mois, serait déterminé à partir gratuitement l’été prochain. Il serait même déjà en discussions avec plusieurs clubs pour tourner définitivement la page parisienne.

Déjà à la peine en championnat depuis le début de saison, l’horizon s’obscurcit pour l’OL après les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Deux coups durs qui vont certainement forcer Lyon à recruter cet hiver. selon Le Parisien, trois noms intéresseraient déjà le board rhodanien. Il s’agit de Lucas Digne, Steven Nzonzi et de Thomas Lemar. Trois éléments répondant parfaitement aux critères établis : expérience du haut niveau, francophones, caractère.

Les infos du jour à l’étranger

Si le Real Madrid cherche toujours à attirer des stars comme Paul Pogba, le club espagnol veut également signer de jeunes pépites à fort potentiel. C’est notamment le cas d’Eduardo Camavinga d’après L’Équipe. La Casa Blanca se serait mise en action afin de séduire l’espoir français. De son côté Rennes, ne serait pas vendeur, enfin, pas à n’importe quel prix. Les dirigeants du club breton n’envisageraient pas de la céder à moins de 100 M€. Selon As, les Madrilènes suivraient aussi avec intérêt Ferran Torres du Valence FC. Mais son club actuel compte le verrouiller en lui faisant prolonger son contrat. Le dossier s’annonce donc compliqué pour le Real.

Depuis plusieurs jours, le nom de Zlatan Ibrahimovic revient avec insistance du côté de l’AC Milan. Les Rossoneri seraient très chauds à l’idée de le faire signer. L’idée serait pour le club lombard de lui offrir un contrat pour les six prochains mois, avec en option une deuxième année. Pour cela, les dirigeants milanais souhaiteraient dépenser trois millions pour ces six derniers mois de la saison, puis six millions en cas de bons résultats. Mais l’attaquant suédois souhaiterait plus et aimerait être directement associé pour 18 mois avec le club lombard, sans aucune option. Et en cas d’échec du dossier, l’AC Milan aurait un plan B. Selon les informations de France Football, Mario Mandžukić pourrait être le candidat idoine si le dossier Ibra n’aboutit pas. À noter que des clubs qataris sont déjà venus aux renseignements auprès de l’international croate.