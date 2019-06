Les infos du jour en France

Le PSG recrute Marcin Bulka. Le Parisien annonce que le premier renfort rouge-et-bleu sera le jeune gardien de but polonais de 19 ans, qui était en fin de contrat à Chelsea. Il aurait signé trois ans à Paris. Il viendra sans doute jouer le rôle de doublure derrière Alphonse Areola.

L’OL suit Nzonzi et discute avec Koscielny. D’après Il Messaggero, l’Olympique Lyonnais se serait renseigné au sujet de Steven Nzonzi. Arrivé l’été dernier à la Roma, le milieu de terrain ne serait pas fermé à un départ. Le média italien indique qu’il pourrait bouger contre une somme comprise entre 20 M€ et 23 M€. Aussi, selon nos informations, l’OL a jeté son dévolu sur Laurent Koscielny. Des discussions ont même été entamées sur la base d’un contrat de deux ans. Le joueur, qui souhaite revenir en France, est emballé par l’idée. Reste désormais à négocier une indemnité de transfert (de l’ordre de 3 à 4 M€) pour l’international tricolore en fin de contrat en juin 2020 avec Arsenal.

En bref en France

En difficulté suite aux contraintes imposées par le Fair-play financier de l’UEFA, l’OM doit se serrer la ceinture. Et même les pistes "made in L1" sont compliquées à faire aboutir. Comme l’explique La Provence, si le Nîmois Anthony Briançon est pisté, de même que Flavien Tait (Angers), ces deux cibles sont inabordables pour les finances marseillaises sans ventes au préalable.

L’hiver dernier, le PSG, en quête de renforts au milieu, avait ciblé Idrissa Gueye. Mais finalement, le joueur n’avait pas bougé d’Everton. Ce vendredi, The Sun évoque un retour de flamme du club de la capitale pour le Sénégalais, qui pourrait avoir cette fois-ci un bon de sortie.

C’est officiel en France !

Dennis Appiah première recrue du FC Nantes. Les Canaris officialisent l’arrivée de leur premier renfort, Dennis Appiah, qui évoluait au RSC Anderlecht en Belgique. Le défenseur âgé de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club français.

@DennisAppiahOff est la 1⃣ère recrue des Jaune et Vert ! Bienvenue à Nantes, Dennis https://t.co/N1Jgy1uvHc pic.twitter.com/leSnWCnlat — FC Nantes (@FCNantes) 21 juin 2019

Brest annonce Denys Bain. Promu en Ligue 1, le Stade Brestois a enregistré l’arrivée du défenseur havrais de 25 ans pour un contrat de trois ans.

Denys Bain, première recrue brestoise !Le @SB29 a le plaisir d’annoncer la signature de Denys Bain (25 ans), défenseur central en provenance du @HAC_Foot, pour un contrat de 3 ans. Degemer mat @DenysB_21 ! #TeamPirates

Plus d'infos ici https://t.co/Tgr9jjJYfH pic.twitter.com/C2wuyI75cD — Stade Brestois 29 (@SB29) 21 juin 2019

Steven Fortes file au RC Lens. Le défenseur central de 27 ans qui appartenait au TFC quitte définitivement Toulouse. Prêté à Lens en deuxième partie de saison, l’intéressé est transféré au Racing ce vendredi.

Ibrahim Sissoko quitte Lorient pour Niort. L’attaquant de 23 ans rejoint le Chamois Niortais en provenance du FC Lorient.

Elisha Owusu quitte l’OL. L’Olympique Lyonnais annonce le transfert du milieu de 21 ans au club de La Gantoise. Les Gones toucheront 1 M€ et auront un intéressement de 20% de la plus-value sur un futur transfert.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Elisha OWUSU formé à l’OL, au club de KAA GENT (La Gantoise), pour un montant de 1 M€ et un intéressement de 20% de la plus-value sur un futur transfert. #Mercato pic.twitter.com/3w9R91u12s — Olympique Lyonnais (@OL) 21 juin 2019

Arnaud Luzayadio quitte le PSG pour l’US Orléans. Le défenseur français de 19 ans s’est engagé de manière définitive avec l’US Orléans.

Le défenseur Arnaud Luzayadio rejoint l'@US_Orleans dans le cadre d’un transfert définitif



Le Club souhaite le meilleur à Arnaud pour la suite de sa carrière professionnelle — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 juin 2019

Pierre Bouby met un terme à sa carrière. C’est justement son club actuel, l’US Orléans, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué. Le milieu de 35 ans va cependant rester dans le monde du football puisqu’il va devenir « responsable de la communication, du marketing, du digital et des réseaux sociaux » de la formation de Ligue 2.

Till Cissokho rejoint Clermont. Le défenseur central de 19 ans quitte Bordeaux, son club formateur, et rejoint Clermont en Ligue 2.

Till Cissokho quitte le club et rejoint @ClermontFoot https://t.co/FRvLgz1kye pic.twitter.com/fdxx3pXFcJ — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 21 juin 2019

Aniss El Hriti et Maxence Derrien à Chambly. Le club tout juste promu en Ligue 2 attaque son mercato avec deux recrues. Le premier est prêté par Dudelange (Luxembourg) et le 2e était en fin de contrat au Red Star.

[ Mercato ] En ce début de journée le ⁦@FCCOISE⁩ est heureux d’annoncer l’arrivée de Aniss EL HRITI #AllezChambly https://t.co/uMG4ih5nm5 — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 21 juin 2019

C’est la deuxième recrue du jour, la septième de ce mercato ! Bienvenue Maxence https://t.co/l5WuBZMCNk — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 21 juin 2019

Lilian Brassier prêté à VA. Le Stade Rennais a prêté son jeune latéral de 19 ans à Valenciennes.

[MERCATO ] Lilian Brassier prêté au #VAFC ! Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté gauche de la défense, le joueur du @staderennais portera le maillot valenciennois pour la saison 2019-2020 ! Bienvenue à VA, @Brassier99 ! pic.twitter.com/FFnDDLNbpl — Valenciennes FC (@VAFC) 21 juin 2019

Seïti Touré quitte le TFC pour Béziers. Le milieu de terrain guinéen de 23 ans, capitaine de la réserve du TFC, rejoint l’AS Béziers.

Les infos du jour à l’étranger

Real Madrid, opération dégraissage. Un bon nombre de joueurs sont sur le marché des transferts et devraient quitter la Casa Blanca avant le 31 août. C’est déjà le cas de Marcos Llorente qui a signé hier à l’Atlético de Madrid. Et ça pourrait être aussi le tour de Dani Ceballos. Le milieu de terrain est pisté par l’AC Milan et l’Olympique Lyonnais. James Rodriguez, de retour de prêt du Bayern Munich, pourrait prendre lui la direction du Napoli. Considéré comme indésirable, le Colombien est dans la même situation que Gareth Bale, qui ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Sauf que le Gallois ne compte pas renoncer à son salaire mirobolant dans la capitale espagnole comme ça.

Raul de Tomas, de retour de prêt du Rayo Vallecano, pourrait rebondir à Benfica, qui a proposé 20 millions d’euros. Keylor Navas, désormais numéro 2 derrière Thibaut Courtois, devrait également faire ses valises, même si pour le moment aucune offre n’est arrivée sur les bureaux madrilènes. Sergio Reguillonn qui a vu l’arrivée de Ferland Mendy à son posten pourrait prendre la direction du Séville FC alors que Martin Ødegaard, de retour de prêt, serait tout proche du Bayer Leverkusen. Enfin, les cas de Casemiro, qui plaît au PSG, et de Mariano Diaz, qui a indiqué vouloir tout de même rester, pourraient aussi revenir sur le devant de la scène.

Adrien Rabiot a un pas de la Juventus. Selon la Gazzetta Dello Sport, la signature du Parisien à la Juventus n’a jamais semblé aussi proche. À 10 jours de la fin de son contrat avec le PSG, le tricolore devrait toucher une prime à la signature de 10 M€ et un salaire annuel de 7 M€ par an.

En bref à l’étranger

Entre le PSG, le Barça et désormais la Juventus, Matthijs de Ligt et son entourage ne cessent de souffler le chaud et le froid depuis plusieurs mois, sans jamais exprimer leur préférence. Selon RMC Sport, un autre candidat, et pas n’importe lequel, serait de ce fait venu aux renseignements pour en savoir plus sur sa situation actuelle : le Real Madrid.

Selon As, Neymar n’intéresserait plus du tout le Real Madrid. Le quotidien affirme que les Merengues ne s’attaqueront que potentiellement à l’autre attaquant parisien, Kylian Mbappé. Après le départ de Cristiano Ronaldo l’an dernier, la Casa Blanca attendait un signe favorable du Brésilien, qui n’est jamais arrivé. De plus, les blessures à répétition et les histoires extra sportives de Neymar ont été jugées incompatibles avec l’image merengue, à l’inverse de Mbappé.

Courtisé par Manchester United et Manchester City, Harry Maguire (Leicester) se rapprocherait des Citizens selon le Mirror. Les Foxes seraient d’accord pour le laisser filer. On parle d’une opération à 75 millions d’euros.

C’est officiel à l’étranger !

Ezequiel Ponce au Spartak Moscou. Prêté à l’AEK Athènes par l’AS Roma la saison dernière, le joueur est désormais transféré en Russie.

Bienvenido, Эсекель Понсе ! « Спартак » и « Рома » согласовали условия перехода в наш клуб нападающего Эсекеля Понсе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.https://t.co/wA4NGjz8G6#Понсе #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/uX9q7tNKHm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 juin 2019

Luis Muriel file à l’Atalanta. Le club de Bergame annonce le transfert du Colombien, en provenance du Séville FC, qui était prêté par la Fiorentina l’an dernier.

Ruben Garcia définitivement à Osasuna. Le milieu de terrain espagnol s’est engagé jusqu’en 2023. Le club promu en Liga a payé 3 M€ à Levante.

COMUNICADO OFICIAL | Osasuna adquiere los derechos de Rubén García, que será rojillo hasta el 2023.#RubénGarcíaSeQueda https://t.co/bfNTdz3AjP pic.twitter.com/SXt87iyhi4 — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 21 juin 2019

