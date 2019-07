Les infos du jour en France

Le PSG tout feu tout flamme. Le club de la capitale est au cœur de l’actualité depuis hier soir. En effet, le Paris Saint-Germain a lancé les hostilités avec Neymar en publiant un communiqué sur l’absence du Brésilien à la reprise de l’entraînement. Une absence justifiée et dont le club était au courant, déclare le père de Neymar, qui a évoqué des obligations auprès de son institut. Le nouveau directeur sportif, Leonardo, a de suite indiqué que des mesures seraient prises suite à ce retard. Cependant, il ne s’agirait pas seulement de sanctions, mais d’un éventuel départ du joueur le plus cher de l’Histoire. « C’est clair pour tout le monde », a exprimé Leonardo au journal Le Parisien. Avec ses déclarations, la guerre est déclarée entre le joueur et la direction des champions de France.

Le directeur sportif a également évoqué dans le même quotidien les actualités du club. Tout d’abord, le Brésilien aurait dit non pour le recrutement d’un autre gardien tout en indiquant que Kevin Trapp (29 ans) allait rester la saison prochaine. Paris souhaiterait également recruter un défenseur central cet été, mais il ne s’agira ni de Matthijs de Ligt (19 ans), tout proche de signer avec la Juve, ni de Kalidou Koulibaly (28 ans), où le transfert avec Naples s’annonce compliqué. Un milieu de terrain devrait par ailleurs débarquer. Le PSG penserait notamment à Tiémoué Bakayoko (24 ans), qui évolue actuellement à Chelsea. Enfin, sur le dossier du milieu Raphaël Guerreiro (25 ans), le nouveau directeur sportif du PSG aurait freiné son arrivée dans la capitale, alors que tout était réglé sous la direction d’Antero Henrique.

L’OL sur le point de tomber d’accord avec Joachim Andersen. Après avoir trouvé un accord avec la Sampdoria de Gênes, l’Olympique Lyonnais est sur le point de trouver un terrain d’entente avec le défenseur danois de 23 ans. « La venue de Joachim Andersen est en bonne voie. J’en ai parlé avec Florian Maurice » a déclaré l’entraîneur brésilien, Sylvinho. Le transfert est estimé à 25 M€ plus 5 M€ de bonus.

L’OM en piste pour Lasne. Après 5 saisons passées à Montpellier, Paul Lasne est en fin de contrat dans un an. D’après Canal Plus, le milieu de terrain de 30 ans se trouve sur les tablettes phocéennes, où son transfert pourrait être estimé à 4 M€ environ.

En bref en France

Face à l’incertitude concernant le portier Tomas Koubek (26 ans), notamment courtisé par le FC Porto, le Stade Rennais penserait à Thomas Didillon. Le gardien de 23 ans évolue à Anderlecht et pourrait bien remplacer le Tchèque selon L’Équipe.

D’après son coach Patrice Lair, le gardien suédois Karl-Johan Johnsson (29 ans), va partir de Guigamp alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2020. « En fait, Kalle ne reviendra pas. Il a trouvé un club. » L’officialisation pour sa nouvelle équipe ne devrait pas tarder.

C’est officiel en France !

Flavien Tait signe quatre ans à Rennes. Le milieu offensif de 26 ans quitte Angers pour filer du côté du Stade Rennais. Le montant du transfert est estimé à 10 M€.

Denis Bouanga s’engage quatre ans à l’ASSE. L’AS Saint-Étienne officialise l’arrivée du milieu offensif de 24 ans, en provenance du Nîmes Olympique. Le transfert du joueur devrait rapporter environ 4,5 millions d’euros aux Crocodiles.

@BouangaDenis devient la 6e recrue de l'#ASSE Bienvenue à Sainté ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 9 juillet 2019

Troyes recrute Rui Pires. L’ESTAC Troyes officialise l’arrivée du milieu défensif de 21 ans en provenance du FC Porto. Le joueur s’est engagé pour 3 saisons auprès du club.

(OFFICIEL) L’#ESTAC et le @FCPorto ont trouvé un accord pour le transfert de Rui Pires (21 ans, 1m84, 71.5kg). Le milieu défensif s’engage à Troyes pour les 3 prochaines saisons.

https://t.co/15SKbX8iY4 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 9 juillet 2019

Caen officialise le prêt de Yacine Bammou. Nous vous le révélions en exclusivité et c’est désormais officiel, l’avant-centre de 27 ans est prêté avec option d’achat en Turquie, à Alanyaspor.

Huddersfield lève l’option d’achat d’Isaac Mbenza. Prêté avec option d’achat par Montpellier depuis l’été dernier, l’ailier belge de 23 ans est définitivement transféré chez les Terriers (2 ans + 1 en option).

Isaac Mbenza joins #htafc permanently from @MontpellierHSC. The Belgium U21 international has put pen-to-paper on a two-year contract after an option in his loan agreement was exercised.#TerrierInbound https://t.co/T7OQugWeSG — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 9 juillet 2019

Amiens annonce Haitam Aleesami. Les Picards annoncent l’arrivée du latéral gauche de 27 ans. Libre depuis la fin de son aventure à Palerme, l’ international norvégien s’est engagé jusqu’en juin 2022.

[ALERTE MERCATO]

Haitam Aleesami, international norvégien évoluant au poste de latéral gauche, rejoint officiellement l'Amiens SC !

Le natif d'Oslo était en fin de contrat à Palerme, dont il était un titulaire régulier depuis trois saisons.

Bienvenue Haitam ! pic.twitter.com/4bSIDmPjMM — Amiens SC (@AmiensSC) 8 juillet 2019

Les infos du jour à l’étranger

Rendez-vous crucial pour Rodriguez. Alors qu’il semblait en accord avec Naples, James Rodriguez (27 ans) a fait part de son envie de rejoindre un autre courtisan, l’Atlético de Madrid. Cependant, les Napolitains ont bien l’intention de faire venir le milieu offensif du Real Madrid. Selon la Gazetta dello Sport, le directeur sportif du Napoli, Cristiano Giuntoli, va se rendre à Madrid pour rencontrer Fiorentino Pérez. Le SSC Naples a décidé de payer les 42 millions d’euros demandés par le Real pour s’adjuger les services de l’international colombien.

Les négociations entrent donc dans une phase décisive, où un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Bakayoko pourrait remplacer Paul Pogba. Pisté par le Paris Saint-Germain, Tiémoué Bakayoko (24 ans) attise également l’intérêt de Manchester United rapporte le Daily Mail. Avec le potentiel départ de Paul Pogba, les Red Devils voient comme une nécessité de recruter un milieu de terrain. En effet le Français de 26 ans désire toujours quitter le club mais le technicien, Ole Gunnar Solskjaer, compte bien l’en dissuader. Selon AS, l’entraîneur mancunien et tout son staff n’ont pas perdu espoir de convaincre le champion du monde 2018 de rester à Old Trafford.

Visite médicale pour Romero à la Juventus. Le défenseur du Genoa, Cristian Romero (21 ans), est arrivé à Turin pour passer sa visite médicale avant de s’engager avec les Bianconeri.

En bref à l’étranger

Luca Zidane est arrivé à Santander pour devenir un nouveau joueur du Real Racing Club. Le portier de 21 ans devrait parapher son contrat dans les prochaines heures.

Prêté par Swansea la saison passée, Jordan Ayew (27 ans) devrait rester à Crystal Palace. Selon Skysports, tout est bouclé et le transfert sera officialisé au retour de la Coupe d’Afrique des Nations.

Manchester United est entré en discussion avec Southampton concernant Mario Lemina d’après Sky Sports. Le joueur possède un bon de sortie de la part de son club cet été, cependant les Red Devils ne sont pas seuls sur le dossier. Selon nos informations, Arsenal s’est également renseigné concernant le milieu de 25 ans.

Liverpool est proche d’engager le très jeune Harvey Elliott (16 ans). Selon le Daily Mail, l’ailier souhaite quitter Fulham et tente de forcer son départ chez les Reds.

Selon Sky Italia, le défenseur central Ivan Marcano (32 ans) va retourner à Porto un an seulement après son arrivée à l’AS Roma.

C’est officiel à l’étranger !

Cheick Diabaté rejoint l’Iran. Après une saison passée au sein de l’équipe d’Emirates Club (Emirats Arabe Unis), l’attaquant malien de 31 ans a trouvé un accord avec la formation iranienne de Esteghlal où il s’est engagé deux saisons.

با اعلام امیرحسین فتحی؛ شیخ #دیاباته با قراردادی دو ساله و بعد از موفقیت در تست های پزشکی رسما استقلالی شد#استقلال pic.twitter.com/5wGZtJbXSz — استقلال تهران (@FcEsteghlal) 9 juillet 2019

Manchester City prolonge et prête les gardiens Steffen et Muric. Tout juste transféré du Columbus Crew (USA) à Manchester City pour 8 millions d’euros, l’international américain Zack Steffen (24 ans) est prêté pour la saison au Fortuna Dusseldorf. Aro Muric (20 ans), qui a prolongé son contrat de trois ans avec les Citizens, va quant à lui évoluer du côté de Nottingham Forest.

Aro Muric prolonge son contrat avec City jusqu'en 2024 ! Notre gardien de 20 ans passera la prochaine saison en prêt à Nottingham Forest ⬇https://t.co/cYHNKF4KnK #mancity — Manchester City (@ManCityFra) 9 juillet 2019

Valence prolonge Alex Blanco et le prête. Álex Blanco Sánchez (20 ans) prolonge son contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec le Valence CF. L’ailier gauche international espagnol U19 évoluera sous les couleurs du Real Saragosse (D2) la saison prochaine.

Rade Krunic signe à l’AC Milan. Le club lombard officialise la venue du milieu de terrain de 25 ans en provenance d’Empoli. Le joueur de Bosnie a signé un contrat de 5 ans.

Official statement : Rade Krunić https://t.co/3RqLkj623i Comunicato Ufficiale : Rade Krunić https://t.co/unb2LpIvVK pic.twitter.com/RbH7Bsj6nE — AC Milan (@acmilan) 8 juillet 2019

Takehiro Tomiyasu file à Bologne. Après 18 mois, le défenseur central japonais de 20 ans quitte Saint-Trond (STVV) et s’engage en faveur de Bologne « pour un montant record », a révélé le club belge.

Tommaso Augello s’engage quatre ans à la Sampdoria. Le président Massimo Ferrero et l’UC Sampdoria indiquent avoir acquis les droits de performance sportive du défenseur latéral gauche de 24 ans à titre temporaire, avec obligation d’achat au Spezia Calcio.

David Okereke file vers le Club Bruges KV. L’attaquant de 21 ans qui évoluait la saison dernière à Spezia (Serie B), signe un contrat de 4 ans chez les Bleu et Noir.

