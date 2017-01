Les infos du jour en France

Paris galère. En fin de contrat en 2018, Blaise Matuidi n’a toujours pas étendu son bail dans la capitale française. Selon L’Équipe, les négociations sont actuellement au point mort entre les différentes parties. Ce dossier bloquerait au niveau financier. D’après Téléfoot, Jean-Kévin Augustin ne veut pas quitter le PSG cet hiver. Interrogé à son sujet en conférence de presse ce mardi, Unai Emery a indiqué que le mieux pour le jeune attaquant était d’être prêté. « Être prêté, c’est la bonne décision pour lui et le club car ici il n’a pas tout le temps de jeu dont il a besoin » ; Au niveau du recrutement, les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent mettre la main sur la doublure de Cavani. L’Équipe indique que la piste menant à Fernando Llorente a été explorée. Mais elle n’a pas fait l’unanimité ;

En bref en France

Info FM : selon nos informations, Christopher Glombard (Stade de Reims) va signer un an demi à Laval.

Selon La Dernière Heure, Anthony Vanden Borre (MHSC) aurait pris la décision de mettre un terme à sa carrière car « le corps et la tête ne suivent plus ».

Romain Alessandrini intéresse des écuries de MLS.

Plus au nord, Lille pourrait perdre Eder. Selon A Bola, le FC Porto tente d’obtenir le prêt de l’attaquant.

À Lyon, Clément Grenier bénéficie d’un bon de sortie cet hiver. Selon Le Progrès, d’autres joueurs de l’OL se questionnent sur leur avenir. Il s’agit de Sergi Darder et Jordan Ferri, qui avait été associé à l’OM. Dans le sens des arrivées, les Gones ont un oeil sur Ferland Mendy (Havre) indique France Football. Hier, nous avions aussi parlé d’un intérêt pour Leon Bailey.

Interrogé par beIN Sports, Christophe Galtier a fait un point sur les priorités des Verts pour le mercato : « Je souhaite qu’on puisse faite venir deux joueurs dans le secteur offensif (…) On cherche dans ce secteur-là, même si on a des jeunes qui sont derrière. Cibler les profils c’est assez facile, après les acheter c’est autre chose… ». En attaque, le nom d’Andy Delort est cité par L’Équipe. Le TFC est aussi sur le coup.

Approché par le FC Séville, Joris Gnagnon s’est confié au sujet de son avenir dans les colonnes de Ouest-France : « J’ai un contrat qui se termine en juin 2019, je compte bien l’honorer. Mon premier souhait est de rester au Stade Rennais et de finir la saison ici. Dans le foot je sais très bien qu’on ne sait jamais ce qu’il va se passer. En tout cas je suis bien ici et je compte rester ». Toujours à Rennes, Anthony Ribelin plaît à Bourg-en-Bresse, Laval, et surtout au Red Star. Un prêt est l’option envisagée assure L’Équipe.

C’est officiel !

#Mercato Fallou Diagne est de retour à Metz ! Il est prêté avec option pour les six prochains mois ➡️https://t.co/EmeIfHAEaP pic.twitter.com/bIYPUt1Rwk — FC Metz ☨ (@FCMetz) 10 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Le Bayern Munich s’agite en coulisses ! Plusieurs dossiers chauds s’empilent à Munich. Carlo Ancelotti veut faire prolonger Arjen Robben et Xabi Alonso, deux éléments en fin de contrat en juin prochain. Selon nos confrères espagnols de Fichajes, Javi Martinez a été proposé au Real Madrid. Enfin, Holger Badstuber est prêté à Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison.

Zweiter #S04-Winter-Neuzugang so gut wie perfekt : Vorbehaltlich des Medizinchecks wird @Badstuber ein Schalkerhttps://t.co/Dya5iLXuPy pic.twitter.com/QGDc3yWS2W — FC Schalke 04 (@s04) 10 janvier 2017

La Roma sur tous les fronts ! La Louve va se montrer active cet hiver. Plusieurs éléments sont courtisés à l’image de Morgan Sanson. Le milieu de Montpellier intérese aussi l’OM et Bournemouth. Les Italiens veulent aussi piocher en Angleterre. La Roma espère un prêt de Charly Musonda (Chelsea). Idem pour l’Algérien Sofiane Feghouli. Si aucun accord n’a été trouvé à l’heure actuelle, la Roma est en pole sur ce dossier d’après nos informations. Au niveau des départs, Kostas Manolas, est courtisé. Après Manchester United qui offrirait 40 millions d’euros d’après La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan serait aussi sur le coup assure la presse anglaise. Chelsea apprécierait aussi son profil.

En bref à l’étranger

La valse des attaquants anime la Premier League. Si le PSG a tenté le coup pour Fernando Llorente, Chelsea aurait une longueur d’avance sur le dossier. Alors qu’un échange avec Michy est évoqué, le Belge préférerait rejoindre West Ham sous la forme d’un prêt précise le Telegraph. De son côté, Swansea songerait à Aaron Leya Iseka, le frère de Michy prêté à Marseille.

Arrivé cet été à l’Atlético Madrid, Nicolas Gaitan pourrait déjà s’en aller. Le Daily Mirror assure qu’un prêt en Premier League n’est pas à exclure pour l’ancien du Benfica.

Après Axel Witsel, la Chine veut encore mettre la main sur 5 Diables Rouges. La Dernière Heure indique que Marouane Fellaini, Moussa Dembélé, Dries Mertens, Christian Benteke et Romelu Lukaku ont été sondés. Concernant le joueur d’Everton, son représentant Mino Raiola a confié : « Romelu ne choisira pas l’argent. Pourtant, il pourrait encore mieux gagner sa vie que les montants qui sont cités ci et là dans la presse ».

Selon UOL Esporte, Momo Sissoko a été proposé au Corinthians.

C’est officiel !

Stevan Jovetic (Inter Milan) est prêté au FC Séville jusqu’en fin de saison.

Yohan Mollo a signé au Zénit Saint-Pétersbourg pour 3 ans et demi.

Yohan Mollo is a Zenit player ! The French playmaker has signed a 3.5 year deal. #WelcomeToSaintPetersburghttps://t.co/mZ4ljk45qf pic.twitter.com/dvACg55faJ — FC Zenit in English (@fczenit_en) 10 janvier 2017

Le club russe a aussi officialisé la venue de Sergei Zuykov.

Sergei Zuykov signs for Zenit from Volgar Astrakhan ! #DoubleTransferSwoophttps://t.co/sOFYEPhV0n pic.twitter.com/PZhsSpo5Ef — FC Zenit in English (@fczenit_en) 10 janvier 2017

L’expérimenté Martin Demichelis est sur le marché. Il a résilié son contrat avec l’Espanyol Barcelone.

Rescissió de contracte entre Demichelis i el #RCDE. ¡Gracias por tu profesionalidad, Martín, y mucha suerte ! https://t.co/Q3wZqxBwtB pic.twitter.com/iLMHC27ZPu — RCD ESPANYOL OFICIAL (@RCDEspanyol) 10 janvier 2017

Sandro débarque à Antalyaspor.