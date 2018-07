Les infos du jour en France

La fuite continue à Nice. Chez les Niçois, la fuite des cadres de l’effectif semble se poursuivre. Aujourd’hui, c’est Jean-Michaël Seri (26 ans) et Maxime Le Marchand (28 ans) qui ont quitté la Côte d’Azur pour s’engager avec le promu anglais de Fulham. Pour Seri, l’opération avoisine les 25 millions d’euros. Pour Le Marchand, le montant n’a pas été communiqué. C’est néanmoins un coup dur pour les Aiglons, qui voient leur joueurs cadres partir un à un. Mario Balotelli (27 ans), lui, devrait suivre et s’engager prochainement avec l’Olympique de Marseille. Il reste seulement quelques petits détails à régler. Même chose pour Alassane Pléa (25 ans) qui devrait même passer sa visite médicale au Borussia Monchengladbach en cette fin de semaine. Les deux clubs seraient d’accord pour un transfert de 25 millions d’euros.

One more for you... Welcome to #FFC, Maxime Le Marchand ! Full story https://t.co/b8dIsKwE6E#MaxArrivé pic.twitter.com/yq6R90FuSI — Fulham Football Club (@FulhamFC) 12 juillet 2018

Rabiot a le feu vert. Alors que le FC Barcelone a noué des premiers contacts avec Adrien Rabiot (23 ans) et son entourage, Le Parisien révèle que Thomas Tuchel, le nouveau coach du Paris SG, ne s’opposerait pas au départ du pur produit du centre de formation parisien.

En bref en France

Le président du Torino Urbano Cairo a expliqué en conférence de presse qu’il ne comptait pas se séparer de Mbaye Niang (23 ans), annoncé dans le viseur de Monaco, Nice ou Marseille.

C’est officiel en France !

Le milieu de terrain Prince Oniangué (29 ans) s’est engagé avec le Stade Malherbe de Caen pour les quatre prochaines saisons.

L’ailier Jules Keita (19 ans) s’est engagé avec le DFCO. Formé en Guinée, le joueur a évolué deux saisons au sein des équipes jeunes du SC Bastia.

OFFICIEL ! Jules Keita est Dijonnais ! L'attaquant de 20 ans a signé un contrat de 3 ans avec le @DFCO_Officiel ! Il arrive libre ! Bienvenue au #DFCO Jules ! Le communiqué ici https://t.co/xIsVtBKGz5#MercatoDFCO pic.twitter.com/U0p2IzBRji — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 12 juillet 2018

Défenseur central formé au Tours FC, Ibrahim Cissé (22 ans) traverse le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et rejoint le SCO Angers jusqu’en 2021.

C'est désormais officiel !

Ibrahim Cissé rejoint les rangs des &

Bienvenue au SCO #LaForceDuSCO pic.twitter.com/W4Yvdbabt7 — Angers SCO (@AngersSCO) 12 juillet 2018

Les infos du jour à l’étranger

Le terrible été du Real Madrid. Après les départs de Zinédine Zidane de son poste d’entraîneur et de Cristiano Ronaldo (33 ans) à la Juventus, deux autres cadres de l’équipe pourraient aller voir ailleurs. En effet, Liverpool serait intéressé par le milieu de terrain Marco Asensio (22 ans). Un autre club anglais, à savoir Manchester United, avancerait aussi sur Gareth Bale (28 ans). Les négociations seraient en cours pour tenter de faire revenir le Gallois en Premier League. Avant de dire oui, l’ancien joueur de Tottenham aimerait néanmoins connaître le rôle qu’il pourrait tenir dans l’équipe de Lopetegui la saison prochaine.

Face à ces départs, les Merengues se doivent de réagir, et ils ne manquent pas d’idées. Les triples champions d’Europe en titre auraient toujours sur leur short-list les noms de Neymar (26 ans), de Kylian Mbappé (19 ans) ou encore de Harry Kane (24 ans). Mais la solution la plus réaliste pour eux mènerait à Eden Hazard (27 ans). Le Belge n’a jamais caché son envie de rejoindre la Casa Blanca un jour. Au poste de gardien aussi, les choses pourraient bouger. Au delà de la rumeur Alisson (25 ans), c’est aussi le dossier Thibaut Courtois (26 ans) qui reprend de l’épaisseur. Les Madrilènes pourraient proposer 50 millions d’euros à Chelsea pour leur dernier rempart. Enfin, selon les dernières rumeurs, le Brésilien de Flamengo Vinicius Junior (17 ans), qui a déjà signé en faveur du Real pourrait être présenté lundi aux socios.

La fin de Conte à Chelsea ? Sky Sports annonce qu’Antonio Conte a été démis de ses fonctions par Chelsea. Arrivé à Londres il y a deux saisons, le coach italien était parvenu à mener les Blues au titre dès sa première année à la tête du club. L’ancien coach de Naples, Maurizio Sarri, devrait le remplacer.

En bref à l’étranger

Info FM : Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Amiens, Serge Gakpé (31 ans) pourrait bien poursuivre sa carrière outre-Atlantique. Selon nos informations, l’attaquant international togolais possède quelques touches en Major League Soccer. L’Impact Montréal, le Chicago Fire et Orlando City se disputeraient ainsi la signature de l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco.

Sport assure que Lucas Digne (24 ans) et son entourage ont demandé à pouvoir quitter le FC Barcelone en cas d’offre intéressante. En quête d’un temps de jeu plus conséquent, l’ancien Parisien, aurait fait la demande auprès de sa direction, qui semblerait réceptive à l’idée.

Selon les informations de Sky Sports, West Ham et la Lazio Rome ont trouvé un accord pour le transfert de Felipe Anderson (25 ans). Les Hammers vont débourser plus de 39 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain.

Selon les informations de Sport Mediaset, Gonzalo Higuain (30 ans) songerait à quitter la Juventus depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo (33 ans). Mais l’international argentin ne quittera pas la Vieille Dame si facilement. Ce dernier souhaiterait percevoir un salaire de 7 millions d’euros annuels pour s’engager avec Chelsea.

Sky Sports rapporte que le FC Barcelone aurait formulé une nouvelle offre de 60 millions d’euros à Chelsea pour arracher Willian (29 ans). Les Blaugranas qui avaient déjà transmis une proposition de 50 millions d’euros aux Blues, ne s’avouent donc pas vaincus dans ce dossier.

C’est officiel à l’étranger !

Révélation du Mondial 2018 avec le Japon, Takashi Inui (30 ans) a signé au Betis Séville.

Libre de tout contrat depuis son départ des Glasgow Rangers, Bruno Alves (37 ans) s’est engagé avec Parma, promu en Serie A.

Déjà prêté la saison passée à Newcastle par Chelsea, Robert Kenedy (22 ans) est de retour chez les Magpies jusqu’à la fin de la saison.

HE'S BACK ! Kenedy has now officially returned to Newcastle United on loan until the end of the 2018/19 season ! #NUFC pic.twitter.com/zScbA3nc4z — Newcastle United FC (@NUFC) 12 juillet 2018

Déjà prêté la saison passée au NAC Breda, le milieu espagnol Paolo Fernandes (19 ans) est de nouveau envoyé aux Pays-Bas par Manchester City.

Jerzeg Brzeczka est le nouveau sélectionneur de la Pologne. L’ancien coach du Wisla Plock remplace Adam Nawalka.

42 spotkania z Orzełkiem na piersi, srebrny medal Igrzysk Olimpijskich - przed Wami sylwetka Jerzego Brzęczka. sylwetka https://t.co/xQvYHvuXe6 pic.twitter.com/ayjdA7fvdf — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 12 juillet 2018

L’attaquant Gonçalo Paciência (23 ans) quitte le FC Porto pour l’Eintracht Francfort. Il a paraphé un contrat de quatre ans, le liant avec le club de Bundesliga jusqu’en 2022.

Die Verpflichtung von Gonçalo Paciência ist perfekt ! Der 23-jährige Angreifer wechselt vom @fcporto an den Main und unterschreibt für Vier Jahre. Gude, Goncalo ! #SGEhttps://t.co/DiiZf2scIV — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 12 juillet 2018

Clément Lenglet (23 ans) s’est engagé avec le FC Barcelone. Le défenseur central français s’est engagé jusqu’en juin 2023.

Le milieu défensif espagnol de 22 ans Mikel Merino quitte Newcastle pour la Real Sociedad.

En prêt en MLS, du côté des Colorado Rapids, l’attaquant des Wolves Joe Mason (27 ans) est rapatrié par le promu. Il fera son retour à Compton le vendredi 27 juillet.