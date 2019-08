Les infos du jour en France

À Lille, on réfléchit à recruter un milieu de terrain supplémentaire. Le LOSC aurait jeté son dévolu sur Renato Sanches, l’international portugais du Bayern Munich. En effet, en raison d’un probable départ de Thiago Maia vers le Genoa ou vers la Sampdoria, la formation lilloise s’intéresse au milieu bavarois, qui a également manifesté son désir de partir.

Du côté de l’AS Monaco, on se s’arrête plus dans cette fin de mercato. Les Monégasques ont trouvé un nouvel attaquant, et il s’agit d’Islam Slimani. En provenance de Leicester City, le champion d’Afrique 2019 est prêté pour une saison avec option d’achat au club du Rocher. De plus, l’ancien Marseillais Mario Lemina aurait trouvé un accord avec le club de la Principauté. Cependant, le milieu de terrain doit maintenant espérer que Southampton accepte l’offre de l’ASM. Enfin, si Radamel Falcao est retenu par son club, l’attaquant du Real Madrid, Mariano Díaz, reste une piste envisagée pour le remplacer en cas de départ.

Les infos du jour à l’étranger

À l’AC Milan, la priorité du moment est de vendre. Plusieurs départs sont attendus chez les Milanais, à commencer par celui de l’Uruguayen Diego Laxalt, pisté par l’Olympique de Marseille. L’autre latéral milanais Ivan Strinic devrait lui aussi faire ses valises, même si l’on ne connait pas encore sa future destination. La vente de l’attaquant André Silva au FC Séville est quant à elle en stand-by. Le croate Alen Halilovic, prêté au Standard de Liège pendant un an et demi, pourrait revenir au club pour mieux repartir, toujours en prêt, à Guimarães au Portugal. Quant à l’Espagnol Suso, ce dernier est courtisé par la Fiorentina. Enfin, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas abandonné l’idée de recruter le prodige gardien de but Gianluigi Donnarumma, ainsi que le Brésilien Lucas Paquetá, seulement en cas de départ de Neymar. Côté arrivée, on attend des nouvelles concernant l’attaquant argentin Ángel Correa. Mais son club, l’Atlético de Madrid, se montre pour l’instant très gourmand pour le lâcher.

Du côté de Naples, l’ailier mexicain Hirving Lozano en provenance du PSV Eindhoven va s’engager avec les Partenopei. Comme le prouvent les photos publiées par la presse italienne, le joueur de 24 ans a passé sa visite médicale.

Les officiels du jour

En Italie, Franck Ribery s’est engagé pour deux ans au club de la Fiorentina. Le joueur de 36 ans, déjà surnommé « Fenomeno » par les supporters de la Viola, s’est donc trouvé un nouveau défi de taille. L’AS Roma annonce que le défenseur de Chelsea, Davide Zappacosta, a passé sa visite médicale. Du côté de l’Espagne, le latéral espagnol Alex Moreno quitte le Rayo et rejoint le Betis qui a déboursé environ 9 millions d’euros pour se l’offrir. L’Espanyol de Barcelone accueille sous forme d’un prêt avec option d’achat Sébastien Corchia venant du Séville FC. Au Royaume-Uni, le jeune Ludwig Francillette qui évoluait à Quetigny en Régional 1 (D6 française) a paraphé un contrat avec Newcastle. Enfin, l’ex-Lensois et Angevin Cristian López file aux Émirats arabes unis. L’attaquant espagnol s’offre un nouveau défi à 30 ans au Hatta FC. Toulouse est allé chercher jusqu’en Turquie précisément au Besiktas, pour ramener l’ancien Valenciennois Nicolas Isimat-Mirin en prêt pour une saison. Par ailleurs en Turquie, Daniel Sturridge, libre de tout contrat après son passage à Liverpool, s’est engagé avec Trabzonspor pour une durée de trois ans. Un an après avoir quitté le LOSC, Hamza Mendy est prêté avec option d’achat par la formation de Schalke 04 au Dijon FCO et retrouve ainsi la Ligue 1. De son côté, Guingamp se montre très actif. Un accord a été trouvé avec son milieu de terrain Lucas Deaux, pour le laisser partir à Nîmes. Les Crocos, qui ont recruté l’Auxerrois Lamine Fomba hier, laissent filer dans le même temps Pierrick Valdivia pour qu’il signe chez les Guingampais. De plus, l’ancien milieu de terrain lensois El Hadji Ba a signé lui aussi à Guingamp, Cheick Traoré, lui, a fait le chemin inverse et rejoint le Racing où il a paraphé un bail de trois ans. Pour finir, le défenseur Jonathan Gradit rejoint également l’effectif Sang et Or et quitte donc le Stade Malherbe de Caen.

- Retrouvez toutes les informations mercato de la journée sur notre live transfert.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10