Les infos du jour en France

Annoncé sur le départ, Ismaïla Sarr devrait bien quitter le Stade Rennais cet été. Cependant, après avoir trouvé un accord avec Watford sur les bases d’un transfert de 30M€ + 5M€ de bonus, il semblerait que les dirigeants rennais aient revu à la hausse leurs attentes. Ils demanderaient en effet 37M€ rapporte L’Équipe. Le transfert de l’international sénégalais vers Vicarage Road pourrait donc être remis en cause. De plus, d’autres écuries européennes comme West Ham ont fait part de leur intérêt pour le jeune de 21 ans. Reste à savoir qui finalisera ce transfert, alors que le mercato anglais ferme seulement dans quelques heures.

Les infos du jour à l’étranger

Tottenham anime les débats en voulant sauver Philippe Coutinho de son échec au FC Barcelone. Alors que les négociations entre le Barça et les Spurs pour un prêt du Brésilien semblaient bien avancées, voilà que l’opération serait tombée à l’eau. Et pour cause, le joueur préfère un transfert définitif à un prêt. En revanche, le club coaché par Mauricio Pochettino aurait trouvé un accord avec la Juventus pour Paulo Dybala. Enfin, d’autres noms garnissent également la rubrique rumeurs à Tottenham, comme Ryan Sessegnon de Fulham, Bruno Fernandes du Sporting et Giovani Lo Celso du Betis. Les Londoniens pourraient donc connaitre une fin de mercato très agité, sans compter le gros dossier Christian Eriksen, que le club a du mal à retenir, puisqu’il est très convoité par le Real Madrid mais aussi par Manchester United.

Justement, les Red Devils, qui viennent de dépenser une fortune pour s’offrir le défenseur de Leicester Harry Maguire, veulent anticiper un départ de Paul Pogba dans les dernières minutes. Le Français reste le rêve de Zidane au Real Madrid, qui espère toujours le recruter, tout comme la Juventus qui espère le faire revenir. Pour le remplacer, Manchester pense donc à plusieurs options : Bruno Fernandes du Sporting et Sergej Milinković-Savić de la Lazio étaient visés, mais la priorité était donnée plutôt à Christian Erisken. Le milieu danois de Tottenham préfère néanmoins partir au Real Madrid plutôt qu’à Manchester United, ce qui aurait freiné les dirigeants mancuniens dans les négociations. Romelu Lukaku pourrait quitter les Red Devils durant ce mercato, et devra donc être remplacé. D’ailleurs, le Belge ne s’entraîne plus avec son club et a décidé de forcer son départ. Dernièrement, on l’a aperçu au centre d’entraînement d’Anderlecht, son premier club professionnel. D’abord désiré par l’Inter, qui n’a jamais pu mettre le prix, Lukaku se sait courtisé désormais par la Juventus, décidément très actif sur ce marché. Paulo Dybala a même été proposé en échange, mais l’Argentin devrait plutôt filer du côté de Tottenham. Alors, dernièrement, ce sont Mario Mandzukic et Blaise Matuidi qui auraient été proposés en échange pour conclure ce gros dossier Lukaku.

Wilfried Zaha a fait part de ses envies d’ailleurs à ses dirigeants de Crystal Palace. Mais l’affaire n’est pas si simple car les Eagles réclament plusieurs millions pour laisser filer l’ailier droit de 26 ans. Alors qu’Arsenal avait tenté de rafler la mise pour 45M€, Palace a dit non. Pour tenter de débaucher l’international ivoirien, Everton aurait soumis une offre colossale avec 75M€ ainsi que deux de ses joueurs, à savoir Cenk Tosun et James McCarthy selon Sky Sports. Mais là encore, malgré cette offre XXL sur la table, les dirigeants londoniens auraient refusé. En effet, selon le média britannique, Crystal Palace attendrait tout simplement plus de 85M€.

Les officiels du jour

Kevin Trapp quitte définitivement le club du Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Eintracht Francfort. Prêté au club allemand la saison passée, le gardien de 29 ans s’est engagé avec les Aigles pour cinq saisons. Pour rappel, le portier allemand avait déjà été un joueur de Francfort entre 2012 et 2015, avant de rejoindre le PSG.

En Angleterre, le défenseur du Séville FC, Ibrahim Amadou, rejoint les rangs de Norwich City, tout juste promu en Premier League. Le joueur de 26 ans est prêté avec option d’achat pendant un an. Par ailleurs, Liverpool prête le défenseur Nathaniel Phillips (22 ans) au club allemand du Vfb Stuttgart pour la saison à venir. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Arsenal, Danny Welbeck (30 ans) s’est engagé avec Watford. En Italie, c’est l’AC Milan qui a recruté le défenseur brésilien Léo Duarte (23 ans). En provenance de Flamengo, son transfert avoisinerait les 10M€. Enfin, Víctor Ruiz n’est plus un joueur de Villarreal. Le défenseur espagnol âgé de 30 ans s’est engagé pour trois saisons avec le club turc de Beşiktaş.

