Les infos du jour en France

Paris dégraisse. Du côté du Paris-Saint-Germain, Thomas Tuchel attend quelques départs, notamment chez les jeunes pousses. Si Timothy Weah se dirige vers un prêt au Celtic Glasgow et que Loïc Mbé Soh devrait aussi être prêté - Valenciennes est sur le coup - Yacine Adli aurait tapé dans l’œil du Stade Rennais. Colin Dagba aimerait lui aussi gagner du temps de jeu en obtenant un prêt.

Jesé Rodriguez et Lassana Diarra sont eux poussés vers la sortie. L’Espagnol et le Français n’entrent pas du tout dans les plans de Thomas Tuchel cette saison. Pour le Canarien, un club mal classé de Liga, à savoir Valladolid, pourrait être une solution de repli. Pour l’ex-Marseillais en revanche, une rupture de contrat, à six mois de son terme, est envisagée.

En bref en France

Jean-Clair Todibo (18 ans), découvert en début de saison à Toulouse, plaît beaucoup au FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Le jeune défenseur central français, qui refuse de prolonger au TFC, est même affublé du surnom de « nouveau Raphaël Varane ». Mais ce n’est pas tout, Marca assure que le Real Madrid s’est également mis sur les rangs pour l’espoir du TFC.

Haris Hajradinovic (24 ans) est courtisé en Ligue 1. Rennes et Amiens courtisent le milieu offensif d’Osijek en Croatie.

Le niçois Adrien Tameze pourrait être le remplaçant d’Abdoulaye Doucouré en cas de départ de Watford vers le PSG, assure-le Daily Mail. Un montant de 11 M€ est même évoqué pour l’opération.

Pablo Martinez (29 ans) aurait tapé dans l’œil du FC Séville. Selon Estadio Deportivo, le défenseur du Racing Club de Strasbourg pourrait être une option envisagée par le club andalou.

Annoncé sur le départ cet hiver, Emiliano Sala est encore loin d’avoir quitté le FC Nantes. Alors qu’il était annoncé au Pays de Galles, chez le 17e de Premier League Cardiff, le club a, via son dirigeant Neil Warnock, abandonné l’idée de le recruter car la clause libératoire est trop élevée (20 millions d’euros).

Selon les informations du quotidien roumain Gazeta Sporturilor, l’Olympique Lyonnais a formulé une offre de 6 M€ au CFR Cluj pour son attaquant international Marius Tucudean. Proposition repoussée par les Roumains.

Les infos du jour à l’étranger

Les Gunners lancent la grande lessive. Arsenal a annoncé il y a plusieurs semaines qu’Aaron Ramsey ne prolongerait pas son contrat. Le joueur de 28 ans devrait quitter Londres lors du mercato hivernal au risque de partir libre en juin prochain. Plusieurs clubs sont déjà sur les rangs : le PSG, la Juventus ou encore le Bayern Munich.

Mesut Ozïl pourrait aussi quitter les Gunners cet hiver. Sous l’ère Unai Emery, son temps de jeu est devenu très irrégulier. L’inter Milan serait disposé à lui offrir une porte de sortie. L’international allemand pourrait donc tenter de se relancer du côté de l’Italie.

Le gardien international colombien David Ospina devrait être transféré définitivement du côté de Naples, où il est prêté depuis le début de saison par Arsenal. L’ancien portier de l’OGC Nice ne s’est jamais imposé du côté d’Arsenal, où il a évolué pendant 4 saisons. L’option d’achat s’élèverait à 3,5M€.

Blessé gravement à la cheville au début du mois de novembre, Danny Welbeck devrait partir libre du club londonien. En fin de contrat en juin 2019, les dirigeants anglais n’ont pas prévu de le prolonger malgré un début de saison intéressant.

En bref à l’étranger

D’après les informations de Sport, Manchester City et le Paris SG auraient jeté l’éponge concernant le transfert de Frenkie de Jong. Le milieu de terrain se serait mis d’accord avec les Blaugranas pour un transfert cet été. L’Ajax Amsterdam demande 75 millions d’euros pour son milieu de terrain.

Le manager de Tottenham Mauricio Pochettino a indiqué que son club allait activer la clause du contrat de Toby Alderweireld. Le Belge sera ainsi prolongé jusqu’en 2020, mais pourra quitter les Spurs en échange d’un chèque de 25 M€. Un montant qui est largement accessible pour les meilleures écuries européennes.

Selon les informations de Sport, les discussions entre le FC Barcelone et Jordi Alba sont en bonne voie. Une prolongation de contrat jusqu’en juin 2023 est dans les tuyaux pour le latéral gauche espagnol.

Adrien Silva pourrait faire son retour au Sporting CP. Selon les informations de Record, le milieu de terrain international portugais, qui joue peu à Leicester, ferait l’objet d’une approche de l’écurie lisboète, où il a été formé.

L’attaquant de l’Ajax Amsterdam Kaj Sierhuis (20 ans) devrait terminer la saison en prêt du côté de Groningue, selon le quotidien néerlandais De Telegraaf.

C’est officiel à l’étranger

Valence prête Nacho Gil à Elche

COMUNICADO OFICIAL | Nacho Gil https://t.co/5S5K9kNJZE — Valencia CF (@valenciacf) 27 décembre 2018

Sebastian Rode prêté à Francfort par le Borussia Dortmund