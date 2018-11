L’Angleterre impressionnée par la performance de Neymar

Auteur d’un but hier et d’une prestation de haut vol, Neymar a porté le PSG vers un succès capital contre Liverpool (2-1) lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et cette prestation fait du bruit ce matin en Angleterre où la défaite de Liverpool fait mal. Pour le Daily Telegraph, les Reds ont été victimes d’une « masterclass » du prodige brésilien. Le Guardian fait appel à la mythologie pour décrire sa performance. « Neymar, le Némésis », titre le quotidien. Autrement dit, l’ancien joueur du FC Barcelone s’est vengé sur Liverpool après ses dernières sorties décevantes en Ligue des champions.

Eriksen nouveau héros de Tottenham

Si Tottenham est encore en vie dans ce groupe B à une journée de la fin, il le doit à Christian Eriksen. Hier, le Danois a offert à son équipe une victoire 1-0 face à l’Inter Milan qui la place en position favorable avant la dernière journée dans deux semaines. Le Spur fait donc la une de quasiment tous les journaux anglais du jour comme le Sun, The Independent ou encore le Daily Mail qui titre néanmoins « maintenant gagner au Barça ! » En effet, Tottenham devra s’imposer au Camp Nou dans quinze jours pour valider sa qualification. Pas chose aisée, mais les Catalans sont déjà assurés de finir en tête de leur groupe.

Monaco veut passer à autre chose

Fin de l’aventure européenne pour l’AS Monaco. Après un parcours catastrophique et une nouvelle défaite sur la pelouse de l’Atlético Madrid hier (2-0), le club du Rocher est assuré de terminer dernier de sa poule et ne disputera même pas l’Europa Ligue. Pour Monaco-Matin, il faut « vite passer à autre chose » après ce nouveau revers. Les hommes de Thierry Henry vont désormais se concentrer sur le championnat pour enfin sortir de la zone rouge et pourquoi pas commencer une remontée au classement.