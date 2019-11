Mourinho attaque déjà l’un de ses joueurs

José Mourinho (56 ans) fraîchement nominé à Tottenham, joue son premier match sur le banc des Spurs ce samedi face à West Ham. Connu pour ses déclarations, le technicien portugais fait la une des tabloïds anglais avec une pique pour Dele Alli. En effet, le Special One a raconté qu’il était allé voir son joueur pour lui demander s’il était Dele Alli ou bien son frère. Le Times titre : « Et-tu le frère de Dele ? ». Pareil pour le Daily Mirror qui se régale aussi, et qui retranscrit cette discussion en couverture. « Es-tu le vrai Dele », se demande également le Daily Express. Au milieu offensif de 23 ans de prouver à son coach qu’il peut compter sur lui.

Valverde met en garde Piqué

En Espagne, le Barça (1er) joue ce samedi sur la pelouse de Leganés (20e). Une rencontre entre le leader et la lanterne rouge qui ne fait pas la une des journaux espagnols. En effet, ce qui fait les gros titres c’est surtout les mots d’Ernesto Valverde à l’encontre de Gerard Piqué. Le quotidien catalan Sport parle d’une pique à Piqué : « Si je vois qu’il est concentré et en condition, il jouera face à Leganés. J’ai parlé avec lui. » a déclaré Valverde. Une petite mise en garde suite au déplacement de Piqué du côté de Madrid pour la Coupe Davis dont il est l’un des protagonistes majeurs. Cependant, la blessure de Clément Lenglet ne devrait pas empêcher le défenseur espagnol d’être titulaire cet après-midi.

Lukaku couvre de louanges Conte

En Italie, c’est Romelu Lukaku qui fait la Une des journaux transalpins. L’attaquant Belge a accordé une interview au Corriere dello sport dans laquelle il revient notamment sur le prix de son transfert, et la pression sur ses épaules. Même s’il est le joueur le plus cher de l’histoire de l’Inter, cela ne lui pèse pas, assure-t-il. Lukaku a également parlé de son coach Antonio Conte : Il est unique, a-t-il avoué. Avec lui, nous savons quoi faire dans chaque situation. Lui et Mourinho sont les meilleurs. Des mots que son entraîneur appréciera sûrement, de même que le nouveau coach de Tottenham. L’inter Milan se déplace sur le terrain du Torino pour tenter de conforter sa deuxième place et titiller la Juventus.