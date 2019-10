Il a plané sur la Conférence Ouest de Major Soccer League. Il, ça aurait pu être Zlatan Ibrahimovic (38 ans), 30 buts au compteur pour LA Galaxy, dont certains d’anthologie. En l’occurrence, il, c’est Carlos Vela (30 ans). Le Mexicain a en effet décroché le Soulier d’Or Audi de la MLS, avec la bagatelle de 34 réalisations en 31 apparitions, un record sur l’ensemble d’une saison régulière (Josef Martinez ayant marqué à 31 reprises en 2018 avec Atlanta United).

Count it up, count it up, count it up, count it ! All 34 goals from @11carlosV's record-breaking season. pic.twitter.com/Yay6QmMjKQ — Major League Soccer (@MLS) October 7, 2019

L’ancien pensionnaire de la Real Sociedad, auteur d’un triplé contre Colorado Rapids (3-1) pour la 34e et dernière journée du championnat, est le premier joueur de l’histoire de MLS à marquer plus d’un but par match (1,12 toutes les 90 minutes). Sur ses 34 pions, le natif de Cancun en a inscrit 30 du pied gauche, 3 du pied droit, 1 de la tête, 21 dans la surface de réparation, 4 en dehors et 9 dans les six mètres. Une sacrée réussite pour celui qui a tenté (160 tirs) et cadré (71) le plus de fois cette saison.

Meilleur joueur de MLS ?

Mais l’ex-Gunner d’Arsenal, surnommé Cracklitos au Mexique, n’a pas fait que marquer cette année. Avec 15 offrandes, il est également le troisième meilleur passeur de la Ligue. Directement impliqué dans 49 réalisations du LAFC, l’international mexicain (72 sélections, 19 buts) bat là un nouveau record du championnat, détenu jusqu’ici par la Formica Atomica Sebastian Giovinco (impliqué directement dans 38 réalisations du Toronto FC en 2015).

« On m’a beaucoup critiqué pour être venu ici. J’accepte la critique, mais elle ne m’empêche pas d’être le meilleur du championnat, de poser mon empreinte et celle du Mexique sur la MLS. Jusqu’ici, c’est ce que je suis en train de réaliser », avait d’ailleurs confié l’intéressé cet été, plein de confiance. Des propos qui n’avaient pas franchement plu à son rival Ibra. « C’est moi le meilleur joueur de MLS et de loin. Quel âge Carlos Vela a-t-il ? Où étais-je à son âge ? En Europe. C’est une grande différence », avait lâché le Suédois à ESPN. Tous deux qualifiés pour les play-offs, les deux hommes pourraient bien se retrouver pour régler ce débat sur le terrain.

#HoyEnTuRÉCORD #Portada Ni Zlatan se le acerca... Carlos Vela ya es leyenda en la MLS : con un triplete rompió la marca de más goles en una sola campaña con 34 https://t.co/yTPDYvUZoW pic.twitter.com/hkhNCXlUfB — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 7, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10