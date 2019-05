L’Espagne se régale des propos de Tuchel sur le duo Neymar-Mbappé

« En tant que coach, je veux que les deux soient ici. Mais si ce n’est pas comme ça, on trouvera des solutions. » Voilà la réponse de Thomas Tuchel hier lorsque les journalistes lui ont demandé si les deux stars du club, Neymar et le champion du monde Kylian Mbappé seraient encore au club la saison prochaine. Il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole s’empare de la phrase et fasse ses gros titres de ce vendredi matin dessus. Pour Marca, c’est même clair, Tuchel « a ouvert, lui aussi, la porte » à un départ d’une des deux étoiles. As ajoute de l’huile sur le feu en indiquant que Neymar serait parti au Brésil hier afin de rejoindre sa sélection qui va disputer la Copa América le mois prochain sans l’autorisation de son coach. Les quotidiens catalans, Sport et Mundo Deportivo, s’amusent aussi de la situation sur leur une. Bref, toute l’Espagne s’accroche au rêve de voir débarquer au pays un des deux prodiges du PSG

Lukaku, c’est 79 M€

Alors que Ole Gunnar Solskjaer l’a placé sur sa liste des quatre indésirables à vendre à tout prix cet été, Romelu Lukaku n’a pas encore quitté Manchester United. En effet, selon la presse anglaise du jour et notamment le Daily Star et le Mirror, la direction mancunienne aurait fixé le prix de l’attaquant belge à 79 millions d’euros ! Une fortune surtout quand on sait que l’ancien buteur d’Everton a vécu une saison très compliquée en 2018-19. L’Inter Milan était la favorite pour l’accueillir, mais les Milanais auront-ils les moyens de sortir une telle somme ? Pas sûr et c’est pourquoi le Mirror fait parler Lukaku sur sa une ce matin : « ne brisez pas mon rêve d’aller à l’Inter », écrit le tabloïd. Le Belge n’a en effet jamais caché son souhait un jour de découvrir la Serie A.

Leicester demande une fortune pour Maguire

Alors que la rumeur Pep Guardiola à la Juventus a été tuée dans l’oeuf hier soir par Manchester City, la presse anglaise se permet ce matin de recenser les demandes du technicien espagnol à sa direction pour le prochain mercato. Et selon le Sun, trois joueurs seraient visés par l’ancien coach du Barça et du Bayern. Il s’agit des milieux de terrain João Félix de Benfica et Rodri de l’Atlético de Madrid ainsi que du défenseur central de Leicester City, Harry Maguire. Ce dernier serait une priorité, mais les Citizens ont dû voir flou lorsque les Foxes leur ont indiqué le prix de vente : 90 millions de livres, soit 101 millions d’euros ! Maguire pourrait donc devenir le défenseur le plus cher de l’Histoire, plus cher même que le prometteur Matthijs de Ligt, qui devrait être vendu autour des 75 millions d’euros cet été par l’Ajax.