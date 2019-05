Ce matin, l’Italie s’est réveillée avec une drôle de rumeur. Selon l’agence italienne AGI, Pep Guardiola aurait dit oui à la Juventus. Une annonce qui n’a pas manqué de faire l’effet d’une bombe. De quoi forcer l’un des dirigeants du board du Manchester City Group, Alberto Galassi, à réagir.

« Je souhaite apporter des éclaircissements à ce qui a été dit ces derniers jours et je confirme ce qu’a dit Pep Guardiola en conférence de presse la semaine dernière. Il veut rester à Manchester City. De plus, un club comme la Juventus n’aurait pas apprécié qu’une nouvelle de ce genre sorte de cette manière. On ne peut pas quitter Manchester City sans que le club ne soit prévenu. Cette rumeur est infondée. C’est incroyable de voir les médias relayer ce genre de rumeurs. C’est ridicule. Guardiola veut rester », a-t-il confié à Skysports.