Le verdict est tombé. Au sortir d’une saison délicate, marquée par une élimination sans gloire en quart de finale de Ligue des Champions, le limogeage de José Mourinho et une triste 6e place finale en Premier League, Manchester United devra se contenter de la Ligue Europa en 2019/20. Reculer pour mieux sauter espère sans doute Ole Gunnar Solskjaer qui, conforté jusqu’en juin 2022, entend mener un profond remaniement au sein de l’effectif mancunien cet été.

Et alors qu’Antonio Valencia, ancien capitaine, et Ander Herrera, annoncé tout proche du Paris SG, ont déjà plié bagage à l’issue de leurs contrats, le manager norvégien des Red Devils a prévu 4 autres départs selon le Mirror. Ces 4 éléments sont même considérés comme des indésirables par le coach de MU. Il s’agit de Matteo Darmian, Marcos Rojo, Juan Mata et Romelu Lukaku. Pour les deux premiers, on ne peut pas vraiment parler de surprises.

Lukaku en tête de gondole

Le latéral international italien est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois. Un retour en Serie A serait d’ailleurs à l’ordre du jour. Le défenseur central argentin, lui, n’est plus vraiment en odeur de sainteté, entre ses prestations souvent moyennes et ses blessures à répétition. Ces dernières semaines, le nom du gaucher a été cité dans l’orbite de Fenerbahçe et de l’Olympique de Marseille.

Mata, lui, est en fin de contrat et tarde à accepter de rempiler pour un an. Solskjær ne souhaiterait plus attendre et préfère le voir partir. Son nom circule à Newcastle, où il retrouverait Rafael Benitez. Enfin, Lukaku, lui, pourrait rebondir du côté de l’Inter Milan, comme l’indique La Gazzetta dello Sport ce jeudi. Le début de la « purge » souhaitée par MU et son entraîneur, annonce le Mirror. D’autres pourraient bien suivre...