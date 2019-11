Giroud, ça se précise !

En Italie, 60% des Milanais voudraient garder le stade San Siro en vie, selon un sondage de La Gazzetta dello Sport, alors qu’il était question de sa démolition justement. Mais ce qui nous intéresse particulièrement sur la Une du quotidien rose, c’est cette information sur Olivier Giroud. Le Français, au placard à Chelsea, se rapprocherait de l’Inter Milan. Le club transalpin serait de plus en plus chaud pour récupérer l’attaquant au mercato de janvier, et compte bien lui proposer un contrat de 18 mois, avec une année supplémentaire en option.

Zaniolo, déjà chouchou

Dans le Corriere dello Sport, c’est Nicolo Zaniolo qui est mis en avant. « Le chouchou de Rome », titre le journal. Et pour cause ! La pépite italienne de 20 ans a déjà fait mieux en sélection que Roberto Baggio, Francesco Totti et Alessandro Del Piero. En effet, avec son récent doublé sous les couleurs de la Squadra Azzurra, Zaniolo a déjà de meilleures statistiques que les trois légendes au même âge. « Il vaut désormais 80 millions d’euros », observe le média italien en s’appuyant sur les chiffres du CIES. L’AS Roma peut se frotter les mains avec un futur transfert.

Bonucci prolonge, Szczęsny et Cuadrado vont suivre

Toujours chez les Italiens, on passe à la Juventus maintenant, qui aurait décidé de blinder et de verrouiller ses cadres. Le gardien de but Szczęsny et le défenseur Bonucci prolongent jusqu’en 2024, Cuadrado, lui, jusqu’en 2022. Pour l’instant, seule la prolongation de Bonucci a été annoncée officiellement par le club, mais les deux autres seraient également bouclés selon Tuttosport.