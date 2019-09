Euro 2020 : « on y est »

Du côté de l’Italie, la Squadra Azzura est mise à l’honneur dans les médias. Elle qui, comme l’Espagne, a remporté son 6e match de qualifications pour l’Euro 2020. « On y est », s’enflamme le Corriere dello Sport, après la victoire 2-1 contre la Finlande. « 6 sur 6 : l’Italie à l’Euro 2020 » poursuit le quotidien transalpin, toujours autant optimiste. La Gazzetta dello Sport aussi insiste sur cette « 6e victoire consécutive » ! « Si nous battons la Grèce en octobre, nous sommes déjà à l’Euro 2020 » résume le journal. Le « Quotidiano Sportivo » lui aussi parle de la sélection italienne, mais préfère évoquer le retour en grâce de Ciro Immobile, buteur hier. Lui qui n’avait plus trouvé le chemin des filets avec la Squadra Azzurra depuis maintenant 2 ans.

Pour Southgate, son trio d’attaque est le meilleur

On part maintenant en Angleterre, où les déclarations du sélectionneur Gareth Southgate font les gros titres. Après la large victoire (4-0) contre la Bulgarie les Three Lions sont en pleine confiance, et visiblement le coach aussi. Ce dernier a affirmé que l’Angleterre avait les meilleurs buteurs au Monde, comme le rapporte le Daily Mirror. Le seul hic, c’est que ses joueurs ne le savaient pas encore... Les propos du sélectionneur font aussi la Une du Daily Star, qui les résume ainsi : « Southgate voit son trio d’attaque comme le meilleur du Monde ».

« Cristiano Ronaldo a toujours été un exemple »

On part maintenant au Portugal ! Où Jesé Rodriguez fait parler de lui. Prêté au Sporting par le Paris Saint-Germain, ce dernier avait déjà expliqué que Cristiano Ronaldo avait joué dans son choix de venir chez les Lions. Arrivé en manque de forme dans le club portugais, l’Espagnol a fait savoir que l’influence de CR7 pourrait bien l’aider à revenir au plus haut niveau, comme rapporte O Jogo dans son édition du jour. « Cristiano Ronaldo a toujours été un exemple. J’ai toujours appris de lui, en termes d’alimentation et de repos », a raconté le nouveau joueur du Sporting. Espérons pour lui que cet exemple l’aide à retrouver rapidement le rythme. Lui qui n’a joué qu’une minute avec le PSG cette saison.

