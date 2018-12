L’OL insiste pour Hector Herrera

Déjà sur le dossier l’été dernier, l’Olympique Lyonnais semble revenir à la charge pour le milieu de terrain du FC Porto, Hector Herrera. À en croire le Correio de Manhã, le club de Jean-Michel Aulas insisterait pour acheter l’international mexicain de 28 ans. Et cela pourrait convenir aux deux clubs. En effet, l’OL pourrait acheter un joueur dont les qualités ne sont plus à démontrer à un prix abordable. Herrera est en effet en fin de contrat en juin 2019 avec le club portugais. Donc comme le précise le média, il s’agit de la dernière possibilité pour Porto de vendre son capitaine et de récupérer un peu d’argent sur son milieu de terrain. Sous peine de le voir signer libre l’été prochain dans le club de son choix.

Le Bayern et Lucas font mijoter l’Atlético

Hier, AS nous apprenait que l’Atlético Madrid aurait demandé au Bayern Munich de ne pas lever la clause libératoire de Lucas Hernandez. Une demande acceptée par les Bavarois selon le média. Mais ce matin, Marca nous indique que cela ne serait pas si simple. Les Munichois auraient toujours dans l’idée de recruter le champion du monde français et ce dernier ne serait toujours pas contre un départ en janvier. De quoi laisser un peu de suspens sur ce dossier et de continuer à faire peur au Colchoneros. Pour rappel, Lucas est sous contrat jusqu’en 2024 avec le club madrilène et sa clause libératoire est de 80 millions d’euros.

Derby Bétis-FC Séville pour Munir

Ça va bouger au FC Barcelone cet hiver, on le sait. Avec l’arrivée officielle de Murillo, les Catalans ont commencé fort et ils ne comptent pas s’arrêter là. Mais au-delà des arrivées, un dégraissage pourrait aussi avoir lieu. Selon Estadio Deportivo, les deux clubs de Séville, le Bétis et le FC Séville, lorgneraient le même joueur. Il s’agit de Munir El-Haddadi, l’attaquant du FC Barcelone. En concurrence avec Suarez, Messi, Dembélé ou encore Malcom, le joueur de 23 ans pourrait être tenté par une aventure en Andalousie.