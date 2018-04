Allegri déjà à Chelsea ?

Chelsea, club éliminé de la Ligue des Champions et pointant à une triste 5e place en Premier League, se prépare à un chamboulement d’intersaison. Pour l’ensemble de la presse anglaise, il ne fait guère de doute qu’Antonio Conte sera licencié à la fin de la saison. Ces médias qui relatent chaque jour l’agacement du technicien italien qui n’a pas eu ce qu’il voulait lors des derniers mercatos. Et pour le remplacer, on parle de l’entraîneur de la Juventus : Massimiliano Allegri. Selon le Sun d’aujourd’hui, c’est certain, c’est déjà acté : il coachera Chelsea la saison prochaine. Affaire à suivre...

Favre favori pour Dortmund

Outre la situation de Conte à Chelsea, celle d’Allegri à la Juve ou encore d’Unai Emery au PSG, l’été qui arrive promet de voir une grande valse des entraîneurs parmi les cadors européens. Et ce n’est pas tout, en Allemagne, le journal Bild s’intéresse à la succession de Peter Stöger, actuel coach du Borussia Dortmund. D’après les informations de ce quotidien, c’est le technicien de l’OGC Nice Lucien Favre qui serait le grand favori pour les prendre les rênes du club la saison prochaine. Le coach suisse avait déjà failli rejoindre la formation allemande la saison dernière.

Les pistes pour Hatem Ben Arfa

En France, le magazine France Football consacre son édition à Hatem Ben Arfa, lui qui quittera le PSG cet été à la fin de son contrat. Le média raconte les coulisses de sa punition avec quelques anecdotes croustillantes que nous vous avons relayé sur notre site. Ce mardi, le journal Le Parisien indique qu’il cherche dès à présent un nouveau club. Il aimerait, en première option, retrouver Claude Puel à Leicester City. En France, Lyon et Marseille pourraient être tentés de le relancer. Enfin, selon nos informations, Hatem Ben Arfa souhaite avant tout trouver le challenge sportif le plus intéressant possible, plutôt que des destinations exotiques comme la Chine, les USA, ou la Turquie, qu’il refuse d’envisager pour l’instant.