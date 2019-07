Cette nuit, l’Olympique de Marseille achevait sa tournée américaine par une rencontre de gala (pour les locaux) contre le DC United, solide troisième de la conférence est de la Major Soccer League. André Villas-Boas avait annoncé qu’il ferait un peu tourner son équipe pour cette ultime rencontre. Il n’a pas pour autant lâché son 4-3-3 même s’il a testé par phase le 3-5-2 (avec Abdallah et Nkounkou en piston et une défense centrale : Sakai-Gonzalez-Caleta-Car) avec Steve Mandanda dans les buts, protégé par Hiroki Sakai à gauche et Abdallah à droite tandis que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez, dont c’était la première, étaient dans l’axe. Au milieu, Kevin Strootman jouait en sentinelle avec devant lui Morgan Sanson et Maxime Lopez. Devant, Nkounkou, habituel latéral gauche, jouait les ailiers quand Aké était positionné à droite. Valère Germain étant, lui, titularisé en pointe.

Les Phocéens ont globalement dominé cette rencontre, le niveau de jeu étant relativement faible en face par rapport à ce dont sont habitués les Marseillais. Ainsi, après un bon relais avec Nkounkou, Nathan Aké se retrouvait dans la surface avant d’être fauché par le portier (27e). Kevin Strootman se chargeait de la sentence en ouvrant son pied et en prenant à contre-pied Chris Seitz (1-0, 28e). Outre un bon retour de Chris Durkin dans les pieds de Morgan Sanson, qui filait au but (39e), il ne se passait pas grand-chose jusqu’à l’égalisation. Justement, on a retrouvé le Mandanda qu’on connaît. Sur un coup de pied de coin botté de la gauche vers la droite, le gardien international français sortait n’importe comment et était devancé par l’attaquant de 31 ans Quincy Amarikwa qui envoyait sa reprise de la tête au fond des filets. À la pause les deux équipes se quittaient dos à dos et on n’avait pas vu Wayne Rooney sur le rectangle vert.

L’OM déroule avec un Payet passeur décisif

En seconde période, la pression marseillaise et sa nette domination se sont plus fait remarquer. À l’Audi Field. AVB décidait de changer la moitié de son équipe et proposait donc ce onze-ci : Mandanda- Sarr, Kamara, Gonzalez, Amavi - Sertic, Lopez, Chabrolle - Radonjic, Payet, Lihadji, donc aucun attaquant de pointe de métier. À noter que Lucas Perrin allait remplacer Alvaro Gonzalez (65e) et Khaoui, Lopez (68e). Ces changements n’allaient pas tarder à porter leurs fruits puisque sur une belle transmission de Chabrolle, Nemanja Radonjic confirmait ses belles dispositions en accélérant comme un fou sur le côté droit avant d’ouvrir son pied et de tromper le gardien (2-1, 48e). Presque dans la foulée, Maxime Lopez y allait de son doublé dont une magnifique volée (52e puis deuxième à la 57e), confirmant qu’il se sent bien dans ce 4-3-3. Entre temps Bouna Sarr avait marqué le but du 4-1 (55e). A noter que Dimitri Payet a offert les passes décisives des trois buts susmentionnés.

Enfin, l’OM a fini par accélérer une ultime fois dans les derniers instants et Chabrolle (83e), Sarr, s’offfrant un doublé (85e), et Khaoui (89e) alourdissaient le score pour le porter à huit buts à un. Ce qu’il faudra retenir de cette tournée américaine ce sont bien évidemment les trois victoires (ASSE, Bordeaux et DC United) mais aussi le 4-3-3 d’André Villas-Boas où Strootman et Lopez semblent parfaitement s’intégrer. Dimitri Payet à l’air extrêmement en jambes tout comme Nemanja Radonjic qui a forcément à cœur de montrer autre chose que l’année passée. Enfin, il faut aussi expliquer que Thauvin n’est pas là et qu’il manque toujours un attaquant (Benedetto ?) à cette formation. Prochain très gros test contre Naples à l’Orange Vélodrome le dimanche 4 août.

