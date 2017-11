Lancée en 1994, la première Predator a révolutionné la chaussure de foot. Son concepteur, l’Australien Craig Johnston, a expliqué qu’il avait ajouté des dents ou plutôt des écailles (d’où le nom Predator) sur l’avant du pied pour améliorer la puissance et la précision des tirs. Au fil des ans, et grâce à l’apport de nombreux champions qui ont adopté cette chaussure révolutionnaire, la Predator a évolué. Si David Beckham a permis à la chaussure d’acquérir une certaine notoriété, comment ne pas évoquer l’emblématique joueur associé aux Predator, un certain Zinedine Zidane. Le champion du Monde 98 a grandi avec cette paire de crampons et son image est indissociable de la Predator.

S’il commence à porter les Predator Touch en 1996, c’est chaussé de la Predator Accelerator que Zizou marque un doublé en finale de la Coupe du Monde et entre dans la légende. Si la Predator precision l’accompagne lors de la victoire à l’Euro 2000, c’est avec l’emblématique Predator Mania (qui a comme particularité l’intégration du cuir de Kangourou utilisé pour optimiser le contrôle de balle et le toucher) que Zinedine Zidane va inscrire le plus beau but de sa carrière en finale de la Ligue des Champions 2002 face au Bayer Leverkusen. À plusieurs reprises, il louera les qualités de ses crampons et l’associera à la réussite de ce geste entré dans l’histoire. Pas étonnant que cette volée mythique soit évoquée dans la vidéo d’Unboxing présentée par Paul Pogba à l’occasion du grand retour de la Predator.

Dans cette vidéo d’Unboxing inédite et pour le moins originale, Paul Pogba découvre la paire de chaussures et prend place sur une chaise devant une table. Puis il répond à quelques questions sur la paire de chaussures. Pêle-mêle, il explique pourquoi Beckham et Zidane lui ont donné envie de les porter, pourquoi les gens vont les adorer et la raison principale pour laquelle les Predator sont uniques.

Les nouvelles Predator sont disponibles à la vente sur Adidas.fr