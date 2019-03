Aubam masqué ohé ohé

En Angleterre, la victoire d’Arsenal sur Rennes (3-0) fait la Une partout. Enfin, c’est surtout le buteur masqué qui s’affiche ! Pierre-Emerick Aubameyang a sorti le masque du Black Panther pour célébrer son doublé. Cette célébration de super héros de Marvel a inspiré et a beaucoup fait rire les tabloïds... D’ailleurs, le buteur gabonais n’en est pas à son premier coup d’essai. Avec Dortmund, il avait déjà sorti le masque de Spiderman, puis celui de Batman. Le week-end dernier contre Manchester United, il avait déjà voulu sortir celui du Black Panther, mais il n’a pas pu le trouver au moment de son but, rapporte le Daily Mail.

Barcelone discute pour Luka Jovic

Côté mercato, si le Real Madrid a déjà frappé fort hier avec le recrutement de Éder Militão, le rival barcelonais souhaite également s’activer. Selon le quotidien catalan Sport, les dirigeants du Barça se seraient déplacés à Milan pour examiner le dossier de Luka Jovic, l’attaquant serbe de Francfort, prêté par Benfica cette saison. Pourquoi à Milan ? Parce que l’Eintracht Francfort jouait hier à San Siro et a battu l’Inter sur le score de 1 à 0. But de qui ? Luka Jovic !

Corriere dello Sport vs Mundo Deportivo

Et enfin, en Italie, le Corriere dello Sport enrage contre la presse barcelonaise, contre Mundo Deportivo plus précisément. « Ils veulent que CR7 soit suspendu », dénonce le quotidien italien. En montrant la page du journal espagnol où on peut lire « CR7 a des ennuis », photo à l’appui, après son geste mimant Diego Simeone face aux supporters de l’Atlético de Madrid... Pour l’instant, les instances officielles ne se sont pas exprimées à ce sujet.