De sacrés candidats pour reprendre le banc de la Juve

En Italie, tous les médias parlent du départ de Massimiliano Allegri. « La fin » titre ainsi la Gazzetta dello sport, et parle de divorce entre Allegri et Agnelli, le président de la Juventus. Le journal transalpin dresse aussi une liste des principaux candidats à la succession sur le banc de La Vieille Dame. D’après la Gazzetta, Simone Inzaghi et Maurizio Sarri seraient les favoris pour reprendre les rênes de la Juve. D’autres noms sont également évoqués : Siniša Mihajlović, Didier Deschamps, Antonio Conte et même Mauricio Pochettino. Ce dernier serait d’ailleurs le favoris selon le Quotidiano Sportivo, avec le sélectionneur de l’Équipe de France. En revanche Conte et Mourinho seraient bannis de la course. Tuttosport aussi fait sa une sur le prochain coach bianconero. « Le choix d’Agnelli », titre le quotidien italien, qui annonce « une révolution à la Juve » !

« Un coup de Pep dans l’histoire »

Enfin en Angleterre, les tabloïds sont à fond sur la finale de FA Cup, qui se joue aujourd’hui entre Manchester City et Watford. Ce duel est l’occasion pour les Citizens de remporter un nouveau titre. C’est « un coup de Pep dans l’histoire » pour The Times. Car si victoire il y a les hommes de Guardiola deviendront les premiers à réaliser un triplé, championnat-coupe de la ligue et FA Cup. Un triplé historique comme le rappelle également le Daily Telegraph. Même son de cloche en une du Daily Mirror, qui ajoute une petite info en plus, le fait que Pep Guardiola a déjà annoncé que l’été pourrait être mouvementé et qu’il souhaite renouveler une partie de son effectif. « Nettoyer... puis effacer », titre ainsi le quotidien anglais.

Un nouveau candidat pour Ndombele

Dans l’hexagone, l’Olympique Lyonnais fait la une du journal L’Équipe ce samedi. D’abord, l’équipe féminine qui joue aujourd’hui à 18 heures, la finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Mais aussi car, selon le journal, l’entraîneur de l’équipe masculine de l’OL est déjà trouvé pour la saison prochaine. Il s’agit de Sylvinho, qui composerait donc un duo avec Juninho, qui occuperait quant à lui un poste de directeur sportif. À noter que coté mercato, L’Équipe affirme qu’un joueur de Lyon serait dans le viseur du PSG. Le club francilien « s’active pour recruter Tanguy Ndombele » affirme le journal.