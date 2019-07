Lorenzo Insigne en échange de Mauro Icardi ?

En Italie, une bataille se livre sur le dossier Mauro Icardi. C’est en tout cas ce que l’on peut lire en Une de la Gazetta dello sport ce samedi. Le journal transalpin parle de duel entre la Juve et le Napoli. Ce dernier proposerait 60M€ pour convaincre l’Inter de le laisser filer. À noter que selon la Gazzetta, les deux clubs italiens seraient également au coude à coude sur le transfert de Rafael Leão du LOSC. Et sur la couverture du Corriere dello sport, on apprend que la Juventus demanderait Nicolò Zaniolo de l’AS Roma en échange de Gonzalo Higuain ! Et sur Icardi, Naples aurait aussi une autre proposition en magasin que les 60M€ évoqués par la Gazzetta dello sport, à savoir Lorenzo Insigne comme monnaie d’échange.

De Ligt : « on y est ! »

Encore en Italie, le journal Tuttosport l’affirme ce matin, le Barça abandonne définitivement pour Matthijs de Ligt. « On y est », titre le quotidien pro Juventus. Une affirmation qui fait notamment suite aux déclarations de Josep Bartomeu , président du Barça à ce sujet : « cela fait un moment que j’ai dit que je savais où allait se retrouver De Ligt. Je ne peux pas le dire car ils doivent en parler en premier » . Pas à Barcelone donc a priori, et d’après le journal italien, ce sera bien à Turin.

Pogba veut partir

Enfin, du côté de l’Angleterre, un autre dossier fait beaucoup de bruit, celui de Paul Pogba, annoncé en partance de Manchester United depuis le début de l’été. Hier, son agent Mino Raiola s’est laissé aller à quelques indiscrétions sur le sujet, confirmant les envies d’ailleurs de son joueur : « Tout le monde au club, du manager au propriétaire, connaît les souhaits de Paul », a-t-il déclaré au Times. « Tout le monde connaît la volonté de Paul d’aller de l’avant ». « Pogba veut partir », résume ainsi le Daily Express. Du côté du Daily Mirror aussi la nouvelle fait les gros titres : « Sors moi de là », s’amuse le quotidien anglais. Et c’est vers la Juve ou le Real Madrid que devrait se diriger le milieu de terrain français.

