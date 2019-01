Ramsey et Trincão à la Juventus ?

Aujourd’hui en Italie, la Gazzetta dello sport par d’un véritable « boom à la Juve » pour le mercato hivernal. D’abord, les Bianconeri pourraient obtenir rapidement la signature du Gunner Aaron Ramsey, qui semble de plus en plus probable. Le milieu de terrain d’Arsenal est en fin de contrat dans six mois. Mais ce n’est pas tout, les dirigeants de la Juventus avanceraient également dans le dossier Francisco Trincão. Le journal parle même d’une indemnité de transfert de 15 millions d’euros (avec une clause de rachat) pour la pépite portugaise de Braga, âgé de 19 ans.

5 signatures pour le Barça

En Espagne, les journaux catalans font la Une sur le mercato du FC Barcelone, comme d’habitude. Mundo Deportivo annonce notamment que les décideurs blaugranas envisageraient la signature de 5 joueurs en 2019. Le Barça recherche en effet 1 gardien de but, 1 défenseur central, 2 milieux de terrain et 1 attaquant. Que ce soit en hiver, ou en été, il faudra les trouver. Pour le buteur, le quotidien avance déjà plusieurs noms : André Silva (FC Séville), Maxi Gómez (Celta de Vigo), Krzysztof Piątek (Genoa), Nicolas Pépé (Lille), Timo Werner (RB Leipzig), Luka Jovic (Eintracht Francfort, prêté par Benfica) et Harry Kane (Tottenham).

Rodrigo De Paul vers l’AS Roma

Enfin, on termine par le premier coup de Monchi à l’AS Roma pour le mercato hivernal. Il pourrait s’agir, selon le Corriere dello sport, de Rodrigo De Paul (24 ans), le milieu de terrain argentin de l’Udinese. Il serait également suivi par les Anglais de Tottenham. L’ailier natif de Sarandí (Argentine) a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison sous les couleurs des Zebrette.