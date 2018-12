Les Red Devils impressionnent la Premiere League

En Angleterre, Manchester United a écrasé Cardiff hier 5 à 1. Une première plus que réussie pour le nouveau coach des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. Et la presse britannique a sauté sur l’occasion pour souligner la très belle performance de cette équipe, souvent moribonde sous l’ère Mourinho. « Happy Oledays » s’amuse le Daily Mirror et fait un jeu de mots avec Holidays qui signifie « vacances » en anglais, et le prénom de l’entraineur mancunien. « Ole pas désolé » titre le Daily Star. Le Daily Mail de son côté préfère envoyer un message à Mourinho, « Merci José », titre le tabloïd anglais.

Barcelone fait les yeux doux pour Rashford

Le Daily Express fait également sa une sur Manchester United, mais ne s’attarde pas sur la belle victoire des Reds Devils. Le journal britannique révèle une information mercato, à propos de Marcus Rashford. « Le Barça ouvre la chasse sur Rashford » peut-on lire dans les colonnes du Daily Express. Le tabloïd explique que la direction du club catalan regarde de très près les performances du jeune joueur de Manchester. Les Blaugranas seraient même prêts à ouvrir les enchères et à faire une jolie offre pour Rashford.

Le Real Madrid entre un peu plus dans l’histoire

Du côté de la presse espagnole, c’est le championnat du monde des clubs qui fait les gros titres. En effet, le Real Madrid a une nouvelle fois remporté cette compétition ! En finale, les Merengues ont balayé Al-Aïn 4 buts à 1, obtenant ainsi un troisième titre de suite. Le Real entre dans la légende et devient l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Coupe du Monde des clubs, avec quatre trophées au total. « Ce Madrid n’est pas de ce monde » pour Marca. Le journal As aussi a tenu a souligner cette victoire et titre « Éternellement champion ».