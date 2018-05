La presse catalane crie au scandale pour Sergi Roberto

Expulsé dimanche soir lors du Clasico face au Real Madrid, le défenseur du FC Barcelone Sergi Roberto a été suspendu hier par la Ligue espagnole pour quatre matches. Une décision qui n’a pas du tout plu aux Blaugranas et à la presse catalane ce matin. Dans un premier temps, les dirigeants du Barça ont annoncé leur intention de faire appel. Dans un second temps, c’est la presse qui s’en prend à la Ligue et au Real Madrid en criant de nouveau au scandale. Pour Sport et Mundo Deportivo, la sanction est démesurée au vu de la faute. En tout cas, la polémique ne fait que commencer, semble-t-il, et promet une sacrée passe d’armes.

Rooney veut quitter Everton

Hier, le Daily Mail annonçait dans son édition que Wayne Rooney serait actuellement en négociations pour rejoindre les États-Unis et le club de Washington DC. Tout au long de la journée, les Toffees ont clamé le fait que l’Anglais allait rester et qu’il faudrait vraiment une proposition folle pour qu’ils lâchent leur buteur. Mais ce matin, nouveau rebondissement : toujours selon le Daily Mail, Rooney aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir de l’autre côté de l’Atlantique. Reste désormais au club anglais et à l’américain à se mettre d’accord. Le journal britannique parle d’un transfert de 14 millions d’euros en ce jeudi.

Kane envoie Tottenham en Ligue des champions

La course à la Ligue des champions se décante en Premier League. Hier soir, c’est Tottenham qui a validé son billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Spurs ont battu Newcastle 1-0, grâce à Harry Kane et ont profité du faux-pas de Chelsea à domicile contre Huddersfield (1-1) pour valider leur place. À une journée de la fin, ils disposent de deux points d’avance sur Liverpool qui se disputera le dernier billet qualificatif avec les Blues.