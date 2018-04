« L’arbitre avait raison »

Hier soir, le Real Madrid est passé de la panique à la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C’est le résumé que fait le journal As de la rencontre face à la Juventus. D’abord battu 3 buts à 0 et frôlant les prolongations, les Madrilènes ont finalement obtenu un penalty à la dernière minute, transformé par Cristiano Ronaldo en force. À la Une de Marca, il n’y a aucun doute « oui, il y avait penalty ! », s’exclame le journal. « L’arbitre avait raison : Benatia a fait tomber Lucas Vazquez », peut-on même lire sur la première page du quotidien espagnol.

C’est tout le contraire de la presse catalane, forcément. Et c’est même un contraste saisissant. Sur la Une de Sport, le titre c’est « le vol du siècle ! », carrément. En sous-titre, le quotidien va encore plus loin : « l’arbitre a inventé une sanction inexistante pour faire passer le Real Madrid en demi-finale ». Rien que ça. Et la presse pro-Barça ne s’arrête pas là, quand on voit également ce qui fait les gros titres d’El Mundo Deportivo : c’était une « Masterclass d’arbitrage », offerte par l’anglais, M. Oliver.

Il faut dire qu’en plus du penalty, Gigi Buffon a été expulsé pour avoir protesté trop violemment envers l’arbitre de la rencontre. C’est d’ailleurs ce qu’on conteste le plus dans la presse italienne aujourd’hui. « Quelle arnaque ! » titre le Corriere Dello Sport, qui ajoute : « Buffon expulsé, c’est honteux ». Chez Tuttosport, on ne veut pas l’accepter non plus. « Non, pas comme ça » s’exclame le journal turinois en soulignant la prestation « immense » des Bianconeri. Même son de cloche dans la Gazzetta dello sport qui parle de « colère » mais aussi de « fierté » pour cette Juve « furieuse ».