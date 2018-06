Le Danemark craint Griezmann

Aujourd’hui, ce mardi, la France va défier le Danemark pour son dernier match de poules. Et à regarder les titres de la presse danoise, c’est l’attaquant de l’Atlético Madrid Antoine Griezmann qui est le plus à craindre. « STOP la France de Griezmann », retrouve-t-on en titre du tabloïd Ekstra Bladet, qui surnomme le buteur des Bleus « le petit prince ». Est-ce une nouvelle fois une tentative de déstabilisation de la part du Danemark ? Le journal français L’Équipe, n’a en tout cas pas oublié les déclarations du sélectionneur Danois Åge Hareide. Sa phrase est affichée à la Une du quotidien, comme pour motiver encore un peu plus les Français : « je ne crois pas à cette équipe de France. Chacun de ses joueurs va surtout avoir envie de briller sur un plan personnel ».

« Leo, tu sors ! »

En Italie, il n’y a pas de Coupe du Monde en 2018, mais cela n’empêche pas la presse transalpine d’en parler. « Leo, tu sors », titre carrément le Corriere dello Sport ce mardi en parlant bien évidemment de Lionel Messi. En effet, la Pulga et l’Argentine sont en grand danger aujourd’hui, ils doivent absolument battre le Nigéria pour espérer un sauvetage in extremis... Dans le même temps, il faudra également regarder le score de l’Islande qui aura fort à faire face à la Croatie, déjà qualifiée. Une belle soirée en perspective !

L’Uruguay prévient Cristiano Ronaldo...

En ce qui concerne les matches d’hier soir, le journal portugais Record retient d’un côté la « magie » du but de Ricardo Quaresma et la « souffrance » d’avoir obtenu le point du match nul (1-1) face à l’Iran. En attendant, on connait déjà les deux premières affiches des 8es de finale de ce Mondial : Russie-Espagne et Uruguay-Portugal ! « Et maintenant, c’est au tour de CR7 », prévient le journal uruguayen La Republica, qui peut fanfaronner dans la mesure où l’Uruguay est sorti des poules avec 3 victoires en 3 matches.