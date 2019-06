« Une affaire à 70 millions » pour Lukaku

En Italie, « l’Inter mord » selon le Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin parle d’une « campagne dynamique » sur le marché des transferts. Avec notamment son nouvel entraîneur Antonio Conte, et des ambitions fortes puisque l’Inter vise désormais le titre en Serie A, et la Champions League. La venue de Romelu Lukaku reste toujours d’actualité, puisque il est « l’objectif de l’Inter ». Le renouveau des Nerazzurri fait également la Une du Quotidiano Sportivo qui parle de « symphonie de l’Inter », d’un« été historique » et d’un plan pour Lukaku. Et comme le rapporte Tuttosport, ce plan consisterait à un prêt payant de 10 M€ avec une obligation d’achat de 60 M€. « Une affaire à 70 millions », résume ainsi le journal.

Higuain pourrait rebondir à l’AS Roma

Toujours en Italie, et toujours selon le Corriere dello Sport, Gonzalo Higuain aurait ainsi trouvé un nouveau point de chute, encore en Serie A mais cette fois du côté de la capitale italienne, à l’AS Roma. « Maintenant Higuain convient », titre le quotidien transalpin, qui parle de premier contact entre Gianluca Petrachi, nouveau niveau directeur sportif du club de la Louve, et son pendant à la Juventus Fabio Paratici. Un prêt payant à hauteur de 12 M€ serait à l’étude. De son côté, le joueur pourrait être d’accord, mais veut s’assurer d’être au centre du projet du club.

La nouvelle attaque du Bayern sur Hudson-Odoi

Du côté de l’Angleterre, le Bayern Munich est revenu à la charge pour Callum Hudson-Odoi, d’après les informations du Daily Express. Déjà cet hiver, le club bavarois avait essayé de faire venir le jeune talent des Blues sans succès. Et pour l’instant, l’histoire semble se répéter puisque cette nouvelle offre a été rejetée par Chelsea. Il faut dire que les Blues sont interdits de recruter cet été et ne comptent pas perdre si facilement un de leurs joyaux. Un échec de plus pour le champion d’Allemagne, déjà en peine avec le dossier Leroy Sané et Manchester City.

