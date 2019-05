Revoilà Neymar

En Espagne aujourd’hui, regardez qui revoilà, Neymar. Le Brésilien, habitué à faire les gros titres de la presse espagnole, est une nouvelle fois au cœur des discussions du mercato. Cette fois-ci, c’est le journal Sport qui relance la possibilité d’un retour au FC Barcelone pour le Parisien. Le club analyse actuellement cette option et sait que ce sera une opération compliquée à cause notamment des relations difficiles avec le club de Paris, précise la publication.

Sarri vers la Juventus

En Italie, la victoire des Blues hier soir (4-1 vs Arsenal) fait directement échos à son entraîneur, Maurizio Sarri. Le technicien italien devrait, tout comme Eden Hazard, quitter le club à l’issue de ce sacre. Si Hazard se dirige vers le Real Madrid, Sarri, lui, prend la direction de la Juventus. C’est en tout cas ce que s’accorde à dire l’ensemble de la presse italienne aujourd’hui.

Conte pousse Icardi vers la sortie

Dans la Gazzetta dello Sport du jour, on parle également d’un autre coach transalpin : Antonio Conte. L’ancien de la Juventus et de Chelsea justement. Celui qui est sans club depuis son départ des Blues en 2018, remplacé par Sarri, doit s’installer sur le banc de l’Inter la saison prochaine. Selon le quotidien italien, ce serait bouclé et sa première grosse décision sera la suivante : Mauro Icardi est poussé vers la sortie.