Fekir veut rester au Bétis

Ces dernières semaines, les supporters du Bétis ont vu le nom de Nabil Fekir revenir plusieurs fois dans la rubrique mercato. Le Real Madrid et l’AC Milan notamment se seraient montrés intéressés afin de recruter le milieu offensif du club andalou cet été. Mais si l’on en croit le quotidien sévillan Estadio Deportivo ce matin, le champion du monde 2018 préfère ne pas regarder ses courtisans puisqu’il souhaiterait rester en Andalousie la saison prochaine. Et ce malgré la probable absence de Coupe d’Europe pour les Verts et Blancs en 2020-21. Arrivé l’été dernier au Bétis, Fekir ferait donc le choix de la stabilité et de la progression au sein d’un club au projet ambitieux.

Coutinho refuse le PSG

Comme depuis quelques jours, Philippe Coutinho fait de nouveau la une des médias catalans ce matin. Le Brésilien est plus que jamais sur la liste des transferts, lui qui prêté cette saison au Bayern Munich par le FC Barcelone. Ce vendredi, le journal Mundo Deportivo explique, comme on le sait depuis quelques jours, que la priorité de l’ancien joueur de Liverpool est de retourner en Premier League. Mais le média écrit également que le meneur de jeu ne voudra pas d’un départ pour le Paris Saint-Germain ou l’Inter, si jamais ces deux clubs venaient à lui faire les yeux doux. Un coup dur pour les Italiens surtout qui pensaient sans doute pouvoir négocier son arrivée dans un deal avec Lautaro Martinez, fortement courtisé par le Barça. Tuttosport indiquant même ce matin que les Catalans allaient proposer Coutinho et Nelson Semedo aux Intéristes dans le deal. Quoi qu’il en soit, les deux dossiers Lautaro et Coutinho vont agiter le prochain mercato estival, c’est une certitude.

Tous les matches de PL à 15h le samedi ?

Même si le football européen est à l’arrêt, certains pensent déjà à la reprise dans quelques semaines. C’est le cas en Angleterre où les deux diffuseurs de la Premier League, BT Sports et Sky Sports, auraient une idée afin de diffuser le très grand nombre de matches potentiels à la reprise. Selon le Daily Mirror, les deux géants de l’audiovisuel voudraient que tous les matches d’une journée de championnat se disputent en même temps, le samedi à 15h. Une superbe idée certainement pour vous, car du grand spectacle pourrait intervenir au sein d’un multiplex. Mais pour les clubs de Premier League, c’est plutôt une idée cauchemardesque. En effet, qui dit tous les matches en même, dit envie d’en regarder le plus possible à la télévision et donc de ne pas venir au stade. Ce qui serait un manque à gagner terrible pour les clubs. Affaire à suivre...