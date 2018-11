Deux jeunes de l’Ajax, deux priorités du Barça

La presse catalane, a regardé le match entre les Pays-Bas et la France. Et elle a semble-t-il apprécié la fraîcheur et la jeunesse de la sélection Oranje. Frenkie de Jong est la priorité du Barça selon Mundo Deportivo. L’objectif numéro un des Blaugranas a été brillant hier contre la France ajoute le quotidien espagnol. Selon qui le FC Barcelone a la ferme idée de transférer le jeune joueur de l’Ajax Amsterdam en 2019. Mais il faudra au moins 70M€ pour le faire venir. Le journal Sport aussi fait sa Une sur une jeune pépite des Pays-Bas. Il s’agit du défenseur Matthijs de Ligt, qui lui aussi a été lumineux contre les champions du monde écrit Sport. Qui ajoute, que le Barça compte le faire venir et qu’il s’agira du gros transfert de l’été prochain. Le joueur serait au courant des intentions du club catalan, mais encore une fois l’Ajax n’ouvrira la porte qu’en échange d’un chèque de 70M€ selon le journal.

La Serie A se prépare aux grandes manœuvres

En Italie aussi on se tourne vers le mercato pendant cette trêve internationale. Et d’après la Gazzetta dello sport, il se prépare « des coups stellaires » dans le championnat transalpin. L’AC Milan veut faire venir Zlatan Ibrahimovic dès janvier, l’Inter est toujours très chaud sur Luka Modric. La Juventus veut faire revenir Paul Pogba à la maison, à l’instar du Napoli qui aimerait un retour d’Edinson Cavani. La Serie A se lance dans les grandes manoeuvres d’après le quotidien italien, ce qui annonce un mercato hivernal très prometteur...

La presse anglaise se prépare déjà au choc contre la Croatie

Enfin, outre-Manche, les Tabloïds sont déjà tournés vers le prochain match face à la Croatie, ce dimanche. Un match important pour les Three Lions. Les deux équipes se disputeront la tête du groupe 4. Pour l’instant c’est bien l’Espagne qui est devant mais une victoire permettrait aux Anglais ou aux Croates de l’emporter, une défaite en revanche, et ce serait la dernière place et donc la relégation en ligue B. Pour le Daily Express : « C’est la victoire, ou le fiasco ».