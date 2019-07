Neymar doit 35 M€ au fisc espagnol !

Neymar de retour au FC Barcelone, on savait que le dossier serait long. Mais, selon Mundo Deportivo, le grand come-back de la star brésilienne pourrait s’avérer très compliqué à cause d’un nouveau facteur : le fisc espagnol. En effet, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain devrait quelque 35 millions d’euros à l’État espagnol. Neymar aurait oublié de déclarer ses revenus sur le début de l’année 2017, soit juste avant de signer avec le club français. Une grosse erreur qui pourrait l’amener devant la justice et compliquer sérieusement un transfert vers le Barça. Bref, après ses déclarations fracassantes, à la limite du manque de respect pour son club employeur, Neymar continue de faire la une des journaux. Et malheureusement, pas pour ses exploits sur le terrain.

Maguire finalement à MU ?

Alors que toute la presse britannique annonçait l’arrivée prochaine de Harry Maguire du côté de Manchester City, le Daily Express annonce ce matin un possible retournement de situation concernant le défenseur central des Foxes. Selon le tabloïd, l’international anglais pourrait finalement filer du côté du voisin mancunien, United. Les Red Devils seraient prêts à mettre les 80 millions de livres, soit 89 millions d’euros, nécessaires pour le recruter. En tout cas, une chose est déjà certaine : Maguire ne portera plus le maillot de Leicester l’an prochain. En effet, il a annoncé à ses dirigeants qu’il allait quitter le club cet été, tout en ne précisant pas (encore ?) sa destination.

Kubo, « la pire erreur de la Masia »

Actuellement en tournée au Canada, le Real Madrid est venu avec quelques indésirables comme Bale, James Rodriguez ou encore Keylor Navas. Mais la Casa Blanca est aussi venue avec quelques pépites comme le Japonais Takefusa Kubo, recruté il y a seulement quelques semaines directement du pays du Soleil Levant. À 18 ans, « le Messi japonais » comme on le surnomme impressionne durant cette préparation et As explique ce matin que les recruteurs de la Masia se mordent les doigts de l’avoir laissé filer il y a de ça 4 ans. Alors qu’il était au centre de formation des Blaugranas, il était finalement rentré au Japon où il a pu continuer à se développer. Revenu en Europe, au Real, il semble avoir mûri et désormais on entendrait des les couloirs de la Masia, qu’il s’agirait de « la pire erreur stratégique du Barça depuis de nombreuses années. »

