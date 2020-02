Les défaites du Real et du Barça font les gros titres

En Espagne, la défaite du Real Madrid face à la Real Sociedad (3-4) fait la Une du journal AS. Menés 4 buts à 1, les Merengues ont bien cru revenir au score dans les ultimes instants, mais ils se sont tout de même inclinés, notamment avec un but de Martin Ødegaard, prêté chez les Txuri-urdin. La finalité est la même pour le FC Barcelone qui a perdu sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-1), malgré une rencontre dominée. Une défaite "cruelle" pour le quotidien Sport, alors que les Catalans vivent une crise interne sans précédent depuis le clash entre Lionel Messi et Éric Abidal.

Manchester United cherche à se débarrasser de Paul Pogba

Sur le départ depuis l’été dernier, l’avenir de Paul Pogba (26 ans) semble enfin se décider. Alors que Manchester United l’a retenu, son club aurait fini par perdre patience. Blessé depuis un long moment, le milieu de terrain n’a disputé que 7 matches de Premier League cette saison. Selon The Sun, la direction mancunienne serait lassée et aurait donné son feu vert pour un départ lors du prochain mercato estival. Pour cela, les dirigeants anglais seraient prêts à baisser son prix de 35 M€. Au lieu de 200 M€, les Red Devils n’en réclameraient plus que 177 M€. Une bonne affaire ?

Le joli bonus pour les joueurs de Liverpool

Avec 24 victoires en 25 matches depuis le début de la saison, Liverpool se dirige tout droit vers son 19e titre de champion d’Angleterre. Une saison exceptionnelle qui pourrait voir les Reds être récompensés avec une belle prime en cas de victoire en mai prochain. En effet, The Daily Mail indique que les joueurs de Jürgen Klopp se partageront pas moins de 5 M€ s’ils ont joué au moins un match de championnat cette année. Une belle récompense pour une équipe qui ne cesse d’impressionner.