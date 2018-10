Mbappé, le plus précose des Bleus

Kylian Mbappé bat encore des records de rapidité comme le rapporte l’Équipe. « Un jeune homme pressé » qui a marqué son dixième but avec l’équipe de France avant même d’avoir 20 ans. Tout simplement du jamais vu. En comparaison, Trezeguet et Platini avaient eux 22 ans lors de leur 10e réalisation, et 23 ans pour Thierry Henry. Olivier Giroud, meilleur buteur des Bleus en activité avait lui 28 ans. Une nouvelle preuve que Kylian Mbappé fait les choses en grand et même en très grand. Petite précision, il lui aura fallu 25 sélections pour arriver à 10 buts, ce que Platini avait fait en 17 matchs ! Mais ce record appartient à Just Fontaine qui n’a eu besoin que de 7 matchs pour marquer ses 10 buts.

Les ratés de Rashford font les gros titres

En Angleterre, la presse fait le bilan du match qui opposait les Three Lions et la Croatie, hier soir. Et la plupart des tabloïds arrivent à la même conclusion, c’est la faute de Marcus Rashford ! La rencontre s’est terminée sur le score de 0-0, mais l’Angleterre a eu des occasions pour passer devant, notamment deux actions qu’a manqué Rashford. Pour le Daily Express, « Marcus tire à blanc », et la chance a quitté Gareth Southgate. La Daily Star aussi s’amuse des manqués de Rashford, en mettant en avant les deux chances gâchées par le joueur de Manchester United.

Le Real déjà offensif en défense

Le Real Madrid se cherche un défenseur central. C’est en tout cas ce qu’avance le quotidien Marca, qui ajoute que le club merengue en est convaincu, il faut une alternative au duo Ramos-Varane. Le Real avait d’ailleurs essayé, dès cet été, de se renforcer à ce poste, mais sans réussite. Des joueurs comme Giménez et Lucas Hernandez de l’Atlético, ou même Samuel Umtiti du Barça auraient été approchés, selon Marca. Mais sans succès.