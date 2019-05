City veut faire João Félix et Bruno Fernandes

Selon les informations du journal portugais Record, Manchester City aurait décidé de faire coup double au Portugal durant ce mercato estival, et plus précisément à Lisbonne. Ainsi, João Félix (19 ans) de Benfica et Bruno Fernandes (24 ans) du Sporting auraient été ciblés par les dirigeants des Citizens. Les deux pépites portugaises pourraient retrouver leur compatriote Bernardo Silva, au club depuis 2017.

6 recrues à 540 M€ ?

Du côté du Real Madrid, le mercato d’été fait bouillonner les journaux locaux. As consacre aujourd’hui sa Une aux différentes pistes déjà évoquées pour le recrutement et a sorti la calculatrice. Si tout se passe comme prévu, le président madrilène Florentino Pérez devrait dépenser 540 millions d’euros. On peut déjà compter Éder Militão à 50 M€ dont le recrutement est acté, puis il y aurait possiblement Tanguy Ndombele (OL) pour 80 M€, Christian Eriksen (Tottenham) pour 85 M€, Eden Hazard (Chelsea) pour 112 M€, Luka Jović (Benfica) pour 60 M€ et Paul Pogba (Manchester United) pour 150 M€. En ce qui concerne les ventes probables, le quotidien liste neuf joueurs : Keylor Navas, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Toni Kroos, Mateo Kovačić, Isco, Mariano Diaz, Gareth Bale et James Rodriguez.

« Alexandre le Grand »

En Angleterre, le buteur français Alexandre Lacazette, renommé « Alexandre le Grand » par le Daily Telegraph aujourd’hui, a fait sensation en demi-finale aller de la Ligue Europa. L’attaquant d’Arsenal a inscrit un doublé hier soir pour permettre à Arsenal de gagner (3-1) et de prendre une belle option avant le match retour à Valence. Les Gunners n’ont pas été en finale d’une coupe européenne depuis 13 ans, précise le journal. Du côté du Daily Express et du Daily Mail, on salue également la prestation de l’ancien Lyonnais, qui est qualifié de joueur « intelligent » par les deux quotidiens.