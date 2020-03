Le FC Barcelone n’oublie pas Neymar

En Espagne, c’est une information mercato qui fait la Une de Mundo Deportivo. Et c’est une vieille rengaine qui revient sur la table : Neymar au FC Barcelone ! Selon le journal catalan, le Paris Saint-Germain a fixé le prix du Brésilien et celui-ci vaut 150 M€. Une information pour le moins étonnante alors que l’international auriverde a grandement participé à la qualification du club de la capitale en quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, mercredi dernier.

Qui va remporter la Liga s’interroge la presse espagnole ?

Toujours dans la péninsule, le journal Sport milite pour l’attribution du titre de champion au FC Barcelone. Selon la publication, le Barça réclame la Liga ! Si le tournoi est définitivement suspendu, le club blaugrana demandera à être proclamé champion. Il affirme qu’il est déjà champion d’hiver et qu’il est en tête après avoir joué 70 % du championnat. En effet, l’équipe de Lionel Messi dispose de deux points d’avance sur le Real Madrid après 27 journées. Le journal pro madrilène AS n’est pas aussi affirmatif mais se demande également comment attribuer le titre cette saison si le championnat ne reprend pas. Qui devrait être champion ? s’interroge la publication. Si la suspension du championnat se prolongeait, comment ferait-on pour décerner le titre ? Des questions légitimes mais qui restent sans réponse pour le moment alors que l’Espagne est confinée au même titre que la France.

La Juventus veut garder Cristiano Ronaldo

En Italie, c’est une information concernant Cristiano Ronaldo qui fait la Une de Tuttosport. Selon le journal, le Portugais et la Vieille Dame veulent continuer ensemble. « Pas touche à Cristiano » titre même la publication. Il reste deux années de contrat au Portugais, lui se sent bien à Turin et envisage de rester. La Juve veut continuer de miser sur le quintuple Ballon d’Or et veut lui associer un véritable numéro 9 afin de servir au mieux ses qualités. À 35 ans, Ronaldo a encore des objectifs à aller chercher et la Juve compte bien l’aider à y parvenir.