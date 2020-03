Pochettino pour remplacer Zidane ?

Deux défaites qui font mal (contre Manchester City et le Betis) et c’est déjà le début des rumeurs afin de remplacer Zinedine Zidane la saison prochaine. C’est ce qui se passe en une de Marca ce matin. Selon le média espagnol, la direction madrilène aurait gardé sous le coude, au cas où, dans ses petits papiers, le nom de Mauricio Pochettino, si les choses tournaient mal cette saison. Une élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions et une deuxième place en Liga pourraient fortement fragiliser ZZ. D’autant que le coach argentin est libre après son limogeage de Tottenham cet automne et pourrait dire oui assez rapidement en cas de proposition intéressante.

MU proche d’un coup double à 114 M€

Il y a quelques semaines, les tabloïds anglais évoquaient un coup double de Manchester United sur le mercato pour son milieu de terrain, avec Jack Grealish, d’Aston Villa, et James Maddison, de Leicester. Ce matin, le Daily Mirror refait sa couverture sur un possible double deal à 114 M€, mais cette fois un des joueurs a changé. Grealish est toujours là, mais Maddison a été remplacé par un phénomène de 16 ans venu de Birmingham City : Jude Bellingham. Ce dernier aurait même été aperçu au centre d’entraînement des Red Devils avec ses parents hier. Cela fait d’ailleurs la une du Sun qui écrit que les négociations avanceraient bien entre les trois parties (MU, Birmingham et Bellingham). On parlerait même d’un transfert de 40 M€. Le Borussia Dortmund serait aussi sur les rangs.

L’Europe du foot s’inquiète du coronavirus

Il n’y a désormais plus qu’un seul sujet qui fait la une partout dans le monde : le coronavirus Covid-19 qui se repend sur la planète. Et qui impacte le monde du sport. Plusieurs championnats sont désormais suspendus comme en Suisse et en Italie où, comme l’écrivent les quotidiens sportifs du pays, le gouvernement a décidé de stopper la Serie A jusqu’au 3 avril. Une décision similaire ou du moins des huis clos pour tous les matches pourraient être prises au Portugal, comme le rapporte A Bola, et en Espagne, selon As. La Ligue des Champions et la Ligue Europa sont aussi impactées. PSG-Dortmund et Valence-Atalanta se dérouleront dans des stades vides cette semaine. Cela pourrait être pareil pour FC Barcelone-Naples la semaine prochaine, selon Mundo Deportivo. FC Séville-AS Roma est aussi déclaré à huis clos alors que FC Bâle-Francfort serait tout simplement annulé. Bref, tout le monde s’inquiète et c’est toute l’économie du sport qui vacille.