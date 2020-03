Ce dimanche soir, le Real Madrid est redescendu de son petit nuage. En effet, après leur belle victoire contre le FC Barcelone la semaine passée (2-0), les Madrilènes ont perdu leur place de leader de la Liga en chutant en Andalousie contre le Betis Séville. Sidnei avait ouvert le score (40e) avant que Karim Benzema n’égalise sur penalty avant que les deux formations ne rentrent aux vestiaires (45e +3). En toute fin de match, c’est l’ancien Barcelonais Cristian Tello, qui allait donner un avantage définitif aux Andalous (82e).

Les Merengues ont été très critiqués à l’issue de la rencontre, mais surtout, ils étaient lucides sur leur performance dominicale. « L’équipe était intermittente pendant de nombreuses phases du match et nous n’avons pas fait ce que nous avions répété pendant la semaine. Nous savions comment jouait le Betis et ils ont très bien réussi. Nous ne méritions pas de gagner. Il y a encore beaucoup de matches de Liga, onze, et nous allons continuer à nous battre jusqu’à la fin. Même quand nous avons gagné contre Barcelone, nous n’avons pas tout bien fait », a expliqué Sergio Ramos, le capitaine de la Casa Blanca.

« Aujourd’hui, c’est une honte »

Mais ce n’est pas le seul à avoir admis cela. En effet, Zinedine Zidane a pris sa part pour cette défaite et, surtout, n’avait pas l’air très content. « On a fait beaucoup d’erreurs et quand tu n’es pas à ton niveau, tu te compliques les choses. On a eu du mal. On n’a pas eu d’intensité, de rythme, tout nous a manqué. On peut dire que ça a été le pire match de la saison. Il ne faut pas devenir fou, mais on ne peut pas être content du match qu’on a fait ce soir », a indiqué le coach français.

Mais il ne s’est pas arrêté là, a protégé ses joueurs et surtout pris la faute sur lui. « Nous pouvons aller de l’avant. Aujourd’hui, c’est une honte, mais il reste encore onze matches et nous continuerons jusqu’à la fin pour gagner la Liga. Même si ce n’est pas un problème d’attitude, je n’ai aucune explication pour ce qui s’est passé. Nous n’avons pas fait de match pour gagner et je suis responsable. Je défends toujours mes joueurs, si je dois dire quelque chose, je vais le dire à l’intérieur du vestiaire », a fini par expliquer Zidane. Ambiance.