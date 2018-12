Junior Firpo, remplaçant de Marcelo ?

Les rumeurs sur un départ de Marcelo vers la Juventus l’été prochain ne semblent pas si infondées que cela. À en croire le quotidien AS, le Real Madrid tenterait déjà d’anticiper un transfert du latéral gauche brésilien dans les prochains mois. En effet, le média indique ce matin que Junior Firpo, défenseur latéral gauche du Betis Séville, serait dans le viseur des recruteurs madrilènes. Ces derniers seraient impressionnés par ses performances cette saison, notamment lors de la victoire andalouse au Camp Nou en novembre. Sa clause libératoire serait de 50 millions d’euros, ce qui serait dans les cordes financièrement pour le Real. Surtout, si Marcelo laisse un peu d’argent dans les caisses en partant...

C’est la crise à Manchester City

Deux défaites d’affilée et la crise est déclarée. C’est le lot des grands clubs et Manchester City n’échappe plus à la règle. Depuis le match nul à Lyon en Ligue des champions, les Citizens sont tombés à trois reprises en Premier League en 6 matches, alors qu’ils n’avaient pas connu la défaite auparavant. Dernière chute en date, hier, à Leicester (1-2) après le revers du week-end dernier contre Crystal Palace (2-3). Pour la presse anglaise, c’est le début d’une mini-crise, qui a été perçu notamment dans les propos de Pep Guardiola après le match. Dès dimanche, les Skyblues devront réagir à Southampton avant le choc que tout le monde attend, le 3 janvier contre Liverpool.

Véronique Rabiot veut plus d’argent

Le cas Adrien Rabiot commence à agacer quelques personnes du côté du FC Barcelone. À en croire Le Parisien, le milieu de terrain français ne fait pas l’unanimité au sein du club catalan et notamment du côté des fans. Ses tergiversations et son caractère bien trempé ne plaisent pas à tout le monde. Surtout, que les négociations semblent durer comme le rapporte Mundo Deportivo ce matin. Le média indique que la mère du joueur, Véronique Rabiot, a demandé plus d’argent pour son fils à la direction blaugrana. Ce a quoi aurait répondu cette dernière qu’elle aimerait s’en tenir à l’accord qu’elle a eu avec le joueur il y a de cela quelques semaines.