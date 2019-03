« Zidane est un aimant »

Un jour, une rumeur, un article. Depuis que Zidane est de retour à Madrid, le Real est en feu. Aujourd’hui, Marca compare l’entraîneur français à un « aimant ». Reste à savoir si on peut coller un Zizou sur son frigo. Eden Hazard (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG) et Paul Pogba (Manchester United) sont pris pour exemples dans l’article du quotidien espagnol, puisque tous les trois ont eu des mots doux à son sujet ces derniers jours. Dans des interviews ou ses conférences de presse, les stars parlent de Zidane comme d’une idole, ou d’un rêve. Il les attire tous.

Priorité Mbappé

L’autre journal de Madrid, As, se penche de son côté sur le seul cas Kylian Mbappé, qui serait la priorité du mercato d’été du Real Madrid. « Toutes les pistes mènent à Mbappé », titre le journal, qui indique que le PSG a besoin d’argent. 150 millions d’euros exactement pour régler ses comptes et équilibrer son budget après le recrutement de Neymar et Mbappé, justement. Autre argument : une signature à Madrid pourrait le rapprocher du ballon d’or d’après le média espagnol.

Qui pour épauler Jordi Alba ?

À Barcelone, la chasse aux latéraux est lancée ! Le quotidien catalan Mundo Deportivo fait état de quatre pistes pour épauler Jordi Alba sur le couloir gauche. Alex Moreno (Rayo), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Monreal (Arsenal) et Alberto Moreno (Liverpool) sont cités à la Une du journal. Et puis le club Blaugrana qui pense aussi à régler le cas Coutinho. Ses performances ne font pas l’unanimité depuis son arrivée il y a un an et un départ pourrait être envisagé prochainement. La direction doit prendre une décision à son sujet avant la fin de la saison.