Jour de première à Lausanne, en Suisse. L’UEFA, instance dirigeante du football européen, organisait ce mercredi le tirage au sort de la phase de poules de Nations League, son tout nouveau bébé. Ce tournoi, qui regroupe les 55 sélections affiliées à l’UEFA, permet d’obtenir, pour les quatre meilleures équipes, une qualification directe pour l’Euro 2020.

Ce tournoi est divisé en quatre Ligues. La répartition a été effectuée au regard du coefficient UEFA des différentes écuries. Et le tirage effectué par Deco, Aleksandr Hleb, Jari Litmanen et Vladimir Smicer a réservé de belles affiches. L’équipe de France hérite notamment de l’Allemagne, championne du monde 2014, et des Pays-Bas, que les Bleus de Didier Deschamps ont récemment affronté en qualification pour le Mondial 2018.

On notera aussi l’alléchant groupe 4, toujours en Ligue A, réunissant l’Espagne, l’Angleterre et la Croatie. En Ligue 2, le groupe B, composé de la Russie, la Suède et la Turquie, vaudra lui aussi le détour. La Ligue C s’annonce elle particulièrement homogène, avec notamment un prometteur groupe 4, avec la Roumanie, la Serbie, le Montenegro et la Lituanie.

Le tirage au sort complet :

Ligue A

Groupe 1 : Allemagne, France, Pays-Bas

Groupe 2 : Belgique, Suisse, Islande

Groupe 3 : Portugal, Italie, Pologne

Groupe 4 : Espagne, Angleterre, Croatie

Ligue B

Groupe 1 : Slovaquie, Ukraine, République tchèque

Groupe 2 : Russie, Suède, Turquie

Groupe 3 : Autriche, Bosnie, Irlande du Nord

Groupe 4 : Pays de Galles, Irlande, Danemark

Ligue C

Groupe 1 : Écosse, Albanie, Israël

Groupe 2 : Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie

Groupe 3 : Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre

Groupe 4 : Roumanie, Serbie, Montenegro, Lituanie

Ligue D

Groupe 1 : Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre

Groupe 2 : Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, San Marin

Groupe 3 : Azerbaïdjan, Îles Féroé, Malte, Kosovo

Groupe 4 : Macédoine, Arménie, Liechtenstein, Gibraltar