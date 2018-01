Mars 2014 : l’UEFA officialise la création d’une nouvelle compétition entre les sélections nationales. Le but ? Générer plus d’engouement, et d’argent, lors des trêves internationales et des matches amicaux qui s’y déroulent. Plutôt des rencontres sans enjeu, l’instance européenne a imaginé une "Nations League" pour la période 2018-2022. Cette Nations League va devenir très concrète demain, mercredi 24 janvier, avec le tirage au sort des différents groupes, qui va avoir lieu à Lausanne.

Il y a aura 4 ligues différentes, au sein desquelles on trouvera quatre groupes de trois ou quatre équipes selon les cas. Pour déterminer la compositions des Ligues, l’UEFA s’est logiquement appuyée sur le classement des nations au coefficient UEFA, arrêté avant les barrages qui ont eu lieu pour la participation à la Coupe du Monde 2018. La France est donc dans la Ligue A, mais dans le deuxième chapeau. Elle héritera donc d’une tête de série, parmi lesquelles on trouve l’Allemagne, le Portugal, la Belgique et l’Espagne. La sélection française se retrouvera dans un groupe de trois équipes (ce qui sera le cas pour les 4 groupes de la Ligue A).

Les premiers de chaque groupe de la Ligue A seront qualifiés pour des demi-finales, et les vainqueurs s’affronteront en juin 2019 pour devenir le premier gagnant de la Nations League. À l’inverse, les derniers de chaque groupe seront relégués dans la Ligue B, tandis que les premiers des groupes de la Ligue B seront promus en Ligue A, dans un système classique de promotion-relégation. Cela sera également le cas pour les équipes de la Ligue C et D. De quoi ajouter un peu de piment aux rendez-vous internationaux au cours de l’année. Reste à savoir si cette nouvelle mouture rencontrera l’adhésion du public.

Les compositions des différents chapeaux :

Ligue A

Chapeau 1 : Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne

Chapeau 2 : France, Angleterre, Suisse, Italie

Chapeau 3 : Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas

Ligue B

Chapeau 1 : Autriche, Pays de Galles, Russie, Slovaquie

Chapeau 2 : Suède, Ukraine, République d’Irlande, Bosnie-Herzégovine

Chapeau 3 : Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie

Ligue C

Chapeau 1 : Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie

Chapeau 2 : Grèce, Serbie, Albanie, Norvège

Chapeau 3 : Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande

Chapeau 4 : Chypre, Estonie, Lituanie

Ligue D

Chapeau 1 : Azerbaïdjan, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Belarus, Géorgie

Chapeau 2 : Arménie, Lettonie, Féroé, Luxembourg

Chapeau 3 : Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte

Chapeau 4 : Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Géorgie

Le calendrier de la Nations League :

Journée 1 : 6–8 septembre 2018

Journée 2 : 9–11 septembre 2018

Journée 3 : 11–13 octobre 2018

Journée 4 : 14–16 octobre 2018

Journée 5 : 15–17 novembre 2018

Journée 6 : 18–20 novembre 2018

Tirage phase finale : décembre 2018

Phase finale : 5–9 juin 2019