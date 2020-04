Il est le meilleur atout de l’Atalanta Bergame. À l’image de sa formation, il brille de mille feux et se sublime dans les grands événements. Josip Ilicic domine incontestablement ce top 10. Depuis le 1er janvier, l’international slovène a inscrit la bagatelle de quatorze buts. Huit d’entre eux sont à noter en Serie A dont un triplé le 25 janvier sur le terrain du Torino (victoire 7-0). Un match au cours duquel il a marqué notamment un but du milieu de terrain en lobant le gardien. L’ancien joueur de la Fiorentina gonfle ses statistiques en Ligue des Champions. Dans la double confrontation contre le FC Valence en 8e de finale, il a marqué à cinq reprises. Après un but inscrit à l’aller (victoire 4-1) à San Siro, Ilicic a dégoûté les résidents du Stade de Mestalla au retour avec un quadruplé sensationnel, offrant la victoire à l’Atalanta (4-3), et la qualification par la même occasion.

Dans ce top 10, le maillon fort de la Dea est suivi de près l’inévitable Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or a également signé un début d’année 2020 phénoménal avec treize réalisations. Il a égalé un record codétenu par Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella, en inscrivant au moins un but sur onze matches consécutifs en Serie A. Une performance pharaonique ! CR7 a également trouvé deux fois la faille en Coupe d’Italie. Un but contre l’AS Rome et un autre à San Siro face à l’AC Milan. Trois hommes se partagent la troisième place du podium : Erling Braut Håland, Kylian Mbappé et Moussa Dembélé, avec chacun douze buts. Arrivé cet hiver à Dortmund en provenance du RB Salzbourg, le premier cité a affolé les compteurs. Il marquait les esprits dès son premier match sur le terrain d’Augsbourg (18 janvier) en inscrivant un triplé. Deux doublés sur les deux journées suivantes lui ont permis de s’affirmer un peu plus sur le front de l’attaque du BVB.

Odsonne Édouard dans les pas de Moussa Dembélé

Il culmine déjà à neuf réalisations en Bundesliga. Sa meilleure performance, il l’a signée contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (victoire de Dortmund 2-1), en marquant à deux fois. Erling Braut Håland, c’est 40 buts depuis le début de la saison. Kylian Mbappé s’est également montré très constant. Le champion du monde a inscrit sept réalisations en Ligue 1, dont deux doublés (à Monaco et contre Dijon). Il s’est aussi distingué en Coupe de France, en inscrivant un triplé à Lyon en demi-finale. Quant à Moussa Dembélé, il est l’un des hommes clés du début d’année de l’OL. L’attaquant français a trouvé le chemin des filets à six reprises en championnat, dont un doublé important contre l’ASSE qui permettait d’offrir le derby à l’OL (2-0). Ses six autres buts marqués en coupes nationales ont permis au club rhodanien de passer plusieurs tours. L’OL s’est hissé en finale de la Coupe de la Ligue et a atteint les demi-finales de la Coupe de France, éliminé par le PSG (5-1).

On sort désormais du top 5. Deux joueurs ont totalisé onze réalisations et se partagent la 6e et la 7e place de ce classement : il s’agit de Ciro Immobile et Odsonne Edouard. L’attaquant italien de la Lazio est en pleine bourre. Il a trouvé le chemin des filets à dix reprises en championnat depuis le début de l’année civile et occupe logiquement le trône de meilleur buteur (27 buts), avec six réalisations d’avance sur Cristiano Ronaldo. Odsonne Edouard est lui aussi le meilleur buteur de son championnat (Scottish Premiership), du haut de ses 22 buts. L’attaquant formé au PSG fait le bonheur du Celtic Glasgow. En championnat, il a marqué dix fois sur le premier trimestre de 2020, dont trois doublés et fait logiquement partie de ce top 10. En revanche, il n’a pu éviter l’élimination de son équipe en 1/16e de finale de la Ligue Europa, malgré deux buts sur la double confrontation contre Copenhague.

Pablo Sarabia guide le PSG en Coupe de France

Ce classement se termine sur une nouvelle égalité entre trois hommes : Jonathan David, Pablo Sarabia et Alexander Sørloth, tous auteurs de dix buts. Le premier ne vous dit peut-être rien mais à 20 ans, il est en tête du classement des buteurs de Jupiler Pro League. Avec La Gantoise, Jonathan David éclabousse chaque semaine les pelouses belges de son talent. L’international canadien (12 sélections, 11 buts) contribue à la très bonne saison de sa formation, qui se situe à la seconde place du classement. Et ses performances font du bruit sur le Vieux continent, à tel point que Manchester United et le FC Barcelone se seraient penchés sur son cas. Pablo Sarabia est le seul Espagnol de ce classement. Le joueur du PSG présente cependant une particularité étonnante : il a inscrit la majorité de ses buts en Coupe de France.

L’ancien joueur du FC Séville brille dans cette compétition et y a marqué sept de ses dix réalisations en 2020. Il a fait trembler les filets adverses à tous les tours, soit sur cinq matches, et cela lui vaut d’être appelé « Monsieur Coupe de France » dans l’Hexagone. Le PSG disputera sa finale contre l’ASSE (dont la date n’est pas connue) et Pablo Sarabia pourrait de nouveau s’illustrer. Fin de ce top 10 avec Alexander Sørloth. Le compatriote d’Erling Braut Håland est le meilleur buteur de Süper Lig et porte Trabzonspor cette saison. Sept buts en championnat sont à lui attribuer depuis le début de l’année civile, dont un triplé contre Kasimpasa le 19 janvier. Trabzonspor rêve d’être sacré champion de Turquie pour la septième fois de son histoire, et 36 ans après le dernier. Le joueur prêté par Crystal Palace devra pour cela continuer sur sa lancée.