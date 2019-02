La folie dépensière n’a pas agité le marché des transferts cet hiver. Rappelons d’abord que l’année passée, lors de ce même mercato d’hiver, Philippe Coutinho avait été acheté par le FC Barcelone pour 160 M€. De son côté, Liverpool s’était offert Virgil van Dijk pour 84 M€, alors que Manchester City recrutait Aymeric Laporte pour 65 M€. Des montants astronomiques qui n’ont pas été atteints cette année. Et pourtant, de nombreux clubs étaient attendus au tournant. La Premier League tout d’abord, le championnat qui dépense le plus et bat des records chaque saison toujours plus fous les uns que les autres. Cependant, cet hiver, une baisse historique des dépenses a été constatée pour les clubs anglais. Autres acteurs attendus, les géants espagnols, dont les besoins étaient annoncés avant le coup d’envoi de la valse des transferts. On peut également citer le Paris Saint-Germain, où Thomas Tuchel n’a jamais caché son envie de se renforcer au milieu de terrain, mais également la Serie A ou encore la Bundesliga, qui n’ont pas à rougir en terme de transferts. Enfin, l’un des nouveaux acteurs du mercato, la Chine, dont la folie dépensière est désormais connue de tous.

Pour commencer notre classement, signalons tout d’abord que la promesse hollandaise Frenkie de Jong n’entre pas dans notre top 10. La raison est simple, le joueur de l’Ajax Amsterdam a été recruté par le FC Barcelone pour 75 M€ pour l’été prochain, et non pour cet hiver. Une fois cette précision posée, démarrons notre top 10, dont le grand leader est Christian Pulisic. L’ailier de 20 du Borussia Dortmund a été transféré à Chelsea pour 64 M€. La promesse américaine, qui n’a disputé que 12 matches avec le club allemand cette saison, a ensuite été prêté dans la foulée à Dortmund. Il retrouvera donc ses nouveaux coéquipiers à Chelsea l’été prochain, une fois son prêt terminé. En deuxième position de ce classement, Leandro Paredes, le tant attendu milieu de terrain demandé par Thomas Tuchel, arrivé pour 47 M€. L’Argentin, qui évoluait au Zenith Saint-Petersbourg depuis 2017, est venu renforcer les rangs parisiens. Enfin, Paulinho complète le podium puisque le club chinois du Guangzhou Evergrande a levé son option d’achat, fixée par le FC Barcelone et estimée à 42 M€.

Après ces trois transferts, on retrouve les deux coups hivernaux du Milan AC. Le club lombard a d’abord recruté Lucas Paquetá en provenance de Flamengo pour 35 M€. Deuxième gros coup du Milan AC, Krzysztof Piątek. Le serial buteur du Genoa s’est également engagé pour 35 M€ en remplacement de Gonzalo Higuain, parti en prêt du côté de Chelsea. En sixième position du classement, Miguel Almirón, milieu offensif paraguayen d’Atlanta, qui s’est engagé pour 24 M€ en faveur de Newcastle, devenant au passage la recrue la plus chère des Magpies. Toujours en Premier League, c’est l’arrivée de Dominic Solanke du côté de Bournemouth qui occupe le septième rang. L’international anglais a signé en provenance de Liverpool contre un chèque de 22 M€. De son côté, Jonny Otto Castro, prêté par l’Atlético de Madrid à Wolverhampton, a officiellement rejoint les Loups pour près de 20 M€. Son club a levé l’option d’achat de son prêt, tout comme le Guangzhou Evergrande l’a fait pour Anderson Talisca, neuvième du classement, dont le transfert atteint les 19 M€. Enfin, deux joueurs occupent la dixième position : Diego Lainez, le fantasque mexicain arrivé de l’América Mexio au Betis Séville pour 17 M€, tout comme le départ d’Amadou Haidara du Red Bull Salzbourg à destination du RB Leipzig pour le même montant.