Tous les ans, la FIFA dévoile son onze de l’année, récompensant les meilleurs joueurs de la saison à leur position. Le onze type FIFA de l’année 2016 était par exemple le suivant : Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric - Lionel Messi, Luis Suarez et Cristiano Ronaldo. Et ce sont les joueurs qui votent - 25.000 au total - pour un onze type, et les 55 joueurs ayant récolté le plus de votes sont désormais connus. Sans surprise, on note un fort contingent madrilène, le club de la capitale espagnole ayant remporté les deux dernières Ligues des Champions.

Ainsi, Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Varane, Casemiro, Isco, Kroos, Modric, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo sont présents dans la liste, et on peut même y inclure Pepe (aujourd’hui à Besiktas) qui a disputé la plus grosse partie de l’année 2016 sous les couleurs blanches. 12 voire 13/55 donc pour les Merengues ! Le FC Barcelone ne compte lui "que" huit représentants ! On notera aussi un bon nombre de joueurs français, en plus des deux joueurs évoluant au Real Madrid cités ci-dessus : Umtiti, Kanté, Pogba, Griezmann et Mbappé. L’Espagne est la nation la plus représentée avec 9 joueurs.

Il y a aussi six joueurs parisiens présents dans la liste : Thiago Silva, Dani Alves, Verratti, Cavani, Mbappé et Neymar, bien que trois d’entre eux soient arrivés à Paris récemment. Ils sont d’ailleurs les seuls représentants du championnat de Ligue 1, aucun joueur monégasque, marseillais ou lyonnais n’étant présent. Jan Oblak, Samuel Umtiti, Antonio Valencia, Casemiro, Philippe Coutinho, Nemanja Matic, Harry Kane, Romelo Lukaku et Kylian Mbappé sont les joueurs qui font leur première apparition dans la liste.

La liste des 55 joueurs nominés

Gardiens

Gianluigi Buffon - Italie, Juventus

David de Gea - Espagne, Manchester United

Keylor Navas - Costa Rica, Real Madrid

Manuel Neuer - Allemagne, FC Bayern Munich

Jan Oblak - Slovénie, Atlético Madrid

Défenseurs

David Alaba - Autriche, FC Bayern Munich

Jordi Alba - Espagne, FC Barcelona

Dani Alves - Brésil, Paris Saint-Germain

Jérôme Boateng - Allemagne, Bayern Munich

Leonardo Bonucci - Italie, Juventus/AC Milan

Dani Carvajal - Espagne, Real Madrid

Giorgio Chiellini - Italie, Juventus

Diego Godín - Uruguay, Atlético Madrid

Mats Hummels - Allemagne, FC Bayern Munich

Phillipp Lahm - Allemagne, FC Bayern Munich/retraite

David Luiz - Brésil, Chelsea FC

Marcelo - Brésil, Real Madrid

Javier Mascherano - Argentine, FC Barcelona

Pepe - Portugal, Real Madrid/Besiktaş

Gerard Piqué - Espagne, FC Barcelona

Sergio Ramos - Espagne, Real Madrid

Thiago Silva - Brésil, Paris Saint-Germain

Samuel Umtiti - France, FC Barcelona

Antonio Valencia - Equateur, Manchester United

Raphaël Varane - France, Real Madrid

Milieux

Thiago Alcântara - Espagne, FC Bayern Munich

Sergio Busquets - Espagne, FC Barcelona

Casemiro - Espagne, Real Madrid

Philippe Coutinho - Brésil, Liverpool FC

Eden Hazard - Belgique, Chelsea FC

Andrés Iniesta - Espagne, FC Barcelona

Isco - Espagne, Real Madrid

N’Golo Kanté - France, Chelsea FC

Toni Kroos - Allemagne, Real Madrid

Nemanja Matić - Serbie, Chelsea/Manchester United

Luka Modrić - Croatie, Real Madrid

Mesut Özil - Allemagne, Arsenal FC

Paul Pogba - France, Manchester United

Marco Verratti - Italie, Paris Saint-Germain

Arturo Vidal - Chili, FC Bayern Munich

Attaquants

Gareth Bale - Pays-de-Galles, Real Madrid

Karim Benzema - France, Real Madrid

Edinson Cavani - Uruguay, Paris Saint-Germain

Paulo Dybala - Argentine, Juventus

Antoine Griezmann - France, Atlético Madrid

Zlatan Ibrahimović - Suède, Manchester United

Harry Kane - Angleterre, Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski - Pologne, FC Bayern Munich

Romelu Lukaku - Belgique, Everton/Manchester United

Kylian Mbappé - France, Paris Saint-Germain

Lionel Messi - Argentine, FC Barcelona

Neymar JR - Brésil, FC Barcelona/Paris Saint-Germain

Cristiano Ronaldo - Portugal, Real Madrid

Alexis Sánchez - Chili, Arsenal FC

Luis Suárez - Uruguay, FC Barcelona