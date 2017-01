En marge du trophée du meilleur joueur de l’année qui devrait être remis à Cristiano Ronaldo, la FIFA a aussi dévoilé l’équipe type de l’année 2016. Un trophée organisé par la FIFPro, la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels, qui récompense les joueurs ayant livré les meilleurs performances entre le 1er décembre 2015 et le 28 novembre 2016. 45 000 footballeurs du monde entier ont donc pris part au vote. Sans surprise, on retrouve un fort contingent de joueurs du Real Madrid, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions. Mais les Barcelonais ne sont pas en reste...

C’est Manuel Neuer qui occupe le poste de gardien de but, lui qui sort d’une saison pleine avec le Bayern et a livré de belles prestations avec sa sélection, bien qu’elle n’ait pas pu aller au bout. Devant lui, on retrouve une charnière centrale composée des deux Espagnols Gerard Piqué et Sergio Ramos. Le premier a été un des principaux artisans du titre national du Barça, alors que Sergio Ramos a multiplié buts décisifs et performances défensives convaincantes avec les Merengues. Marcelo et Dani Alves occupent les couloirs.

5 Madrilènes et 4 Barcelonais dans le onze

Dans l’entrejeu, on retrouve l’Allemand Toni Kroos, élément indispensable du Real Madrid. Devant lui, Andrés Iniesta et Luka Modric se chargent de l’animation offensive. Le Barcelonais a encore réalisé des prestations de haute volée, affichant toute sa magie et son talent, alors que le Croate a assuré l’animation offensive du club de la capitale espagnole à merveille.

Enfin, dans le secteur offensif, Cristiano Ronaldo est logiquement présent dans le onze, lui qui a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions (16 buts) en plus d’avoir remporté deux titres majeurs, l’Euro et la Ligue des Champions. Aux côtés du Lusitanien, on retrouve Luis Suarez, auteur de 40 buts en Liga, ainsi que son coéquipier Lionel Messi, qui n’est plus à présenter.