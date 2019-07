João Félix, 3e plus gros transfert de l’histoire

João Félix à l’Atlético de Madrid, c’est le 3e plus gros transfert de l’histoire du football, derrière Neymar (222 M€), et Kylian Mbappé (135 M€ hors bonus). Le média El Confidencial signale même que les Colchoneros ont déboursé en réalité 139,2 M€. En plus de la clause de 120 M€, il faut ajouter 6 M€ pour pouvoir payer en plusieurs fois, puis la commission de l’agent Jorge Mendes qui serait de 12 M€. Enfin, 1,2 M€ sera versé au FC Porto pour les indemnités de formation.

Zaniolo en vente pour 60 M€ ?

En Italie, rien ne va plus entre l’AS Roma et sa pépite. « Nicolo Zaniolo est en vente ? », se demande le Corriere dello Sport qui fait état d’un divorce prononcé entre les deux parties. Le club de la Louve évalue son transfert à environ 60 millions d’euros. Et ce serait pour l’instant le club anglais de Tottenham qui se retrouve en pole position pour recueillir le milieu offensif de 20 ans.

Icardi, partira ou partira pas ?

Enfin, la saga Mauro Icardi repart de plus belle. La Gazzetta dello Sport sort sa plus belle Une aujourd’hui pour faire état d’une rencontre entre sa femme et agent Wanda Nara, et Fabio Paratici, coordinateur technique de la Juventus, aux Îles Baléares, à Ibiza plus précisément. Mais pour que l’Argentin file à la Juve, il faudrait que Gonzalo Higuain s’en aille. Ce qui n’est pour l’instant pas d’actualité.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10