MU fait tout pour retenir Pogba

Malgré son doublé contre West Ham samedi et son envie d’envoyer Manchester United en Ligue des champions en fin de saison, Paul Pogba n’arrive pas à faire taire les rumeurs sur un possible transfert au Real Madrid. Le Français est encore en une du quotidien espagnol As ce matin. Et le journal madrilène explique que c’est désormais Manchester qui se retrouve au pied du mur sur ce dossier. Et les Mancuniens vont devoir convaincre le champion du monde de rester du côté d’Old Trafford. As explique que les dirigeants du club anglais veulent doubler le salaire de Pogba ainsi que lui offrir le brassard de capitaine pour la saison prochaine. Tout est donc fait pour tenter de convaincre le milieu de terrain de rester la tête d’affiche de MU version Ole Gunnar Solskjaer. Le club anglais devrait être fixé rapidement.

Le Barça fait une croix sur Luka Jovic

Alors que le FC Barcelone va se chercher cet été une doublure à Luis Suarez, une première piste a semble-t-il été écartée par la direction catalane. À en croire Mundo Deportivo, le Barça aurait lâché l’affaire sur le cas de l’attaquant serbe de Francfort, Luka Jovic. Prêté par Benfica cette saison, le buteur devrait être acheté cet été par le club allemand. Mais ce dernier n’est pas sûr de le conserver face à l’insistance de plusieurs très gros clubs européens, comme le Real Madrid et donc le FC Barcelone. Mais les Allemands peuvent souffler. Les Blaugranas considèrent que le prix de Jovic est trop élevé et qu’il n’est pas certain qu’il accepte son rôle de doublure de Suarez dans un premier temps. Les Madrilènes auraient donc désormais le champ libre sur le dossier.

Un duel « magnifiquement équilibré »

Le mano-à-mano entre Liverpool et Manchester City s’est poursuivi hier après-midi en Premier League et en ce lundi matin la situation est la même qu’avant ce week-end. Liverpool, victorieux de Chelsea 2-0, est toujours leader avec deux points d’avance sur les Citizens, victorieux sur la pelouse de Crystal Palace 3-1. Cependant, les Mancuniens disposent encore d’un match en moins que les Reds. Pour la presse anglaise, ce duel est absolument délicieux et palpitant à suivre. Les principaux quotidiens du pays font leur une dessus en ce lundi. Pour le Daily Mail c’est tout simplement « magnifiquement équilibré » entre les deux clubs. Avec en photo la célébration bien particulière de Mohamed Salah hier après son but contre les Blues.